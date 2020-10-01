رأي الجمهور

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مصر … شراء أجهزة تجسس ،ومقتل مواطن على يد ضابط شرطة

محمد نصري

منظمة العفو الدولية تحذر من برنامج تجسس تستخدمه الأجهزة الأمنية المصرية ..كان الله في عون كل من يرتفع صوته ضد الظلم.

Mohamed A Alfa

مش كانت ألمانيا بتشعر بالقلق تجاه ما يحدث مع المتظاهرين من يومين دلوقتي (الآن) باعوا جهاز لمصر عشان يتتبع المعارضين ..ده شغل على ميه بيضه.

Hamed Shaker

الجزيرة مشكورة أخمدت احتجاجات سبتمبر بإذاعتها لمقاطع إشعال حرائق وقطع طرق ففكرت المصريين بأصعب أيام شافوها بعد ما يسمي ثورة يناير.

Rarib Ahmad Ali Abdo

مصر ..تحكمها عصابات ..بلطجة قطاع الطرق ..مهمتها "حماية الصهاينة“ ونهب وسرقة ثروات وخيرات الشعب المصري ..يسقط بلحة .

صبحي صالح

السيسي ليس مخيرا بل هو مجبر لأن التعليمات يتلقاها من قوى الشر التي نصبته بهدف تدمير البلد وعندما يتمم عمله سيتركونه لقدره.

إبراهيم حنتيرة

مفيش حد كبير على القانون اي تجاوز للشرطه في نائب عام واكيد المتوفى رحمة الله عليه حيأخد حقه.

Adnan Agaber

لماذا قتل هذا الإنسان إيش الذنب اللي عمله؛ أنتم تعرفون جيدا ،ليش حياة المصرين تعيسه بهذا الشكل ..تصدقوا يا أهل مصر أن العالم العربي شفقان عليكم

أنتم ١٠٠ مليون إذا بتتحركوا تزيلوا هذا الحكم البغيض؛ كما فعلتم بيناير العظيم.

زيد عدلى

من قتل دون ماله فهو شهيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :“ من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد“ رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله وتقبله في الشهداء

مسيون النصري

اللهم عليك ببشار ومن أحبه وساعده وسانده وقواه..

ألا لعنة الله على الظالمين.

Rachid Abdenour

شدوا بعضكم بعضا يا إخوتي العرب لكي لا تذهب ريحكم

حرب أذربيجان وأرمينيا

أذربيجان تكبد أرمينيا خسائر كبيرة في قره باغ

غريب الديار

أذربيجان تعتبر قوية من الناحية العسكرية على أرمينيا لكن أرمينيا حشرت نفسها في عنق الزجاجة باحتلالها منطقة كرباخ ولم تحسب قوة أذربيجان القوة الصاعدة.

Mohammad Alhamayda

خليكم أدعو للتهدئة والجيش الأذري يتقدم في أرمينيا ….. القوة وحدها تحرر الأرض المحتلة …. ١٥ قرارا منذ ٢٩ سنه يدعو أرمينيا للانسحاب من الاراضي التي احتلتها لدولة أذربيجان ولم يذعنوا ….. ولم ينصاعوا للقرارات الدولية.

أحمدفال ولد أمانة الله

مجتمع دولي فاسد لاخير فيه عاجز عن إيقاف الحرب

شبكة الاتصالات الخامسة

سامي حمدني

أرجو البحث عن موضوع ال 5G ومرض الكورونا والاستخبارات الغربية؛ وهل هناك

علاقة بينهما؛ علما بأن الإعلام والصحف الغربية، لاتستطيع أن تتحدث عن هذا الموضوع

ويتم حذف لقاءات من يتكلم مثل ديفيد ايك.

وتم تعميم على الإعلام الغربي بعدم التحدث عن هذا الموضوع والرابط بينهم ومواضيع أخرى متعلقة به وإلا ستكون العواقب وخيمة ويتم حذف من اليوتيوب والفيسبوك وتويتر أرجو البحث عن صحة هذا وإصدار حلقة عنه إذا كان صحيحا واذا كانت الجزيرة تنشر الوعي العام وتنشره للجمهور كما عودتنا وإذا كانت تجروا ونعتقد ذلك…. استمعوا إلي كلام ديفيد ايك وآخرون ونتمنى إصدار حلقة عنه في ما خفي كان أعظم

تحياتي لكم، واستمروا في نشر الحقيقة

وفاة أمير الكويت

وائل حسن شحاتة

ربنا يتقبل الشيخ الصباح ..أنا مواطن سوداني وقلبي معاكم للشعب الكويتي وربنا يجمع شمل الأمة العربية واتحاده.

عادل العادل

رحم الله شيخنا الجليل الذي قدم للوطن العربي الكثير وسعى خلال السنوات الماضية لإتمام المصالحة الخليجية ..لذا أرجو من إخواننا في دول الخليج إتمام المصالحة لتبقى صدقة جارية عن روحه الكريمة .

هادي المنيري

رحم الله أمير الكويت ..وعلى الأخوة في دول الخليج إكمال مشواره في المصالحة الخليجية وعودة العلاقات لطبيعتها .