شاهد: "الجزيرة مباشر" أول قناة عربية في مخيم فاتي للاجئين باليونان

نجحت قناة "الجزيرة مباشر" في الدخول إلى مخيم "فاتي" للاجئين، الذي يقع في جزيرة ساموس اليونانية، رغم تشديد الحراسة حوله وداخله.

والتقى مراسل "الجزيرة مباشر" بعدد من اللاجئين الذين يعيشون في المخيم.

واشتكى اللاجئون من غياب الخدمات الأساسية والصرف الصحي والرعاية الطبية عن المخيم، متهمين السلطات اليونانية والمنظمات الإنسانية بتركهم بمفردهم.

وقال اللاجئون إنهم من قاموا بنصب الخيام التي يعيشون فيها، والتي تتشارك عائلات في بعضها.

وأضافوا أنهم يفتقدون لأبسط الوسائل التي تساعدهم على مواجهة الظروف الصعبة للحياة مثل الخيام المجهزة والأغطية للحماية من البرد الشديد، خاصة خلال الليل.

وأنشأت السلطات اليونانية مخيم فاتي عام 2016 مركزاً للطوارئ، لاستقبال طالبي اللجوء، وهو مجهز لنحو ثلاثة آلاف شخص، لكنه يضم حاليا حوالي 7500 شخص، من سوريا والعراق وأفغانستان ودول إفريقية.

ويدار المخيم، الذي يقع على سفح جبل مطل على بلدة فاتي، من قبل الحكومة اليونانية بمساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأقيم المخيم الأصلي في قاعدة عسكرية، ولكن مع زيادة الأعداد، بدأ المهاجرون بالانتشار على سفح الجبل المقام عليه المخيم.