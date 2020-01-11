نتائج كارثية على مصر بسبب سد النهضة.. تعرف عليها [فيديو]

يتصاعدُ التوترُ بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة، ولم تفلح جولات عديدة من التفاوض في حسم الأمور العالقة بين الطرفين.

فمصر تخشى أن يتسبب هذا السد في حرمانها من حقوقها المائية، فيما تتمسك إثيوبيا بحقها في استكمال بناء السد لتوليد الطاقة الكهربائية.

وفي هذا التقرير نستعرض كم هي حصة مصر من المياه عموما و ما هي مصادرها؟ والنتائج كارثية عليها بسبب السد.

يبلغ إجمالي ما تحصل عليه مصرُ من المياه ستون مليار متر مكعب سنويًا، منها خمسةٌ وخمسونَ مليارَ متر مكعب من نهر النيل، وخمسة ملياراتِ مترٍ مكعبٍ فقط من المياهِ الجوفية ومصادر أخرى شحيحة.

وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي مؤخرا بأن مواردَ مصر من المياه 60 مليار متر مكعب بينما الاحتياجات لا تقل عن 80 مليار متر مكعب من المياه سنويا، أي أن العجز المائي لمصر يبلغ 20 مليار متر مكعب سنويا.

ما هي خسائر مصر المتوقعة بسبب أزمة سد النهضة؟

رئيس المجلس الأعلى العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد كان قد صرح بأن سد النهضة يخصِمُ من مصر خمسة ملياراتِ متر مكعب على الأقل، وقد يصل الرقم إلى 15 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يعادل من 10-25% من حصة مصر المائية.

تبعا لذلك، فإن متوسط ما يتوقعُ لمصر أن تفقده من حصتها هو 10 مليارات متر مكعب على الأقل، وهو ما سيؤدي إلى العديد من التداعيات الخطيرة، أبرزها إنفاق أربعةِ آلاف مليارِ جنيه لتعويض الكَمِّيةِ المفقودة من مياه النيل، طبقا لمتوسِّط تكلفة إنشاء محطات التحلية استنادا إلى تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر أنفقت 200 مليار جنيه خلال الفترة الماضية لإنتاج مليون ونصف الميلون متر مكعب فقط من المياه المحلاة من البحر يوميا.

وتشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن المنصرف من المياه للزراعة في مصر 50 مليار متر مكعب عند السد العالي فإن نقص 10 مليارات متر مكعب سيؤدي إلى تصحر مليون وثمانمائة ألف فدان من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى فقدان مليون وثلاثمئة ألف فرصة عمل في قطاع الزراعة والصيد.

سيتسبب السد أيضا في زيادة عدد الفقراء بنحو 5 ملايين شخص وإنفاق ستِّمائة مليار جنيه لتوفير فرص عمل بديلة استنادا إلى أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم سوق العمل المصرية.

وفي حال أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد خلال 3 سنوات لن يصل إلى مصر سوى 30 مليار متر مكعب في العام، وبذلك سوف تنقص حصة مصرَ بنحو 25 مليار متر مكعب سنويًا.