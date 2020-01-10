كيف تحصل على الإقامة في بريطانيا عبر تأشيرة "المبتكر"؟

المبتكرون كُثر في عالمنا العربي وربنا لا يحظون بالفرصة أو بالمكانة التي يستحقونها بعد أعوام من الجد والتعب والمثابرة، ولا تقدر جهودهم لا من قبل حكوماتهم وأحيانا من مجتمعاتهم أيضا.

وقامت بريطانيا بطرح نوع جديد من الإقامات أخيرا، يمكن من خلالها الحصول على الجنسية البريطانية، وأسمتها بتأشيرة "المبتكر".

وأجرت "الجزيرة مباشر" مقابلات مع عدد من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية للوقوف على تفاصيل هذه النوع من الإقامات.

ما هي فيزا المبتكر؟

المبتكر بشكل عام هو شخص يأتي بفكرة جديدة، سواء أضاف شيئاً مطوراً لجهاز أو مشروع، أو أضاف لأحد القطاعات الخدمية العامة مثل الصحة والسياحة والتعليم فكرة مميزة تزيد من تطويره أو تسهل خدماته، وتحد من نفقات التشغيل وتزيد الدخل، ولديه عنصر جديد بالفعل يسهم في هذه القطاعات أو الحياة التجارية بشكل عام. فالمطلوب أن يكون مختلفا ومميزا، والمهم أن تكون الفكرة قابلة للتطبيق.

كما يُشترط في الفكرة بأن تكون أصلية ليست مقلدة أو مأخوذة من أحد، فحقوق الملكية الفكرية تقوم بدور كبير في الحصول على هذا النوع من الإقامات.

هل هناك جهة مختصة في تقييم الشخص المبتكر؟

عندما شرعت السلطات في بريطانيا هذا القانون، سحبت صلاحيات دوائر الهجرة كجهة تمنح الإقامات، وأعطتها إلى جهات أخرى ومراكز بحثية معتمدة، هي من ستقرر إذا كان الشخص صاحب الفكرة يستحق منحه الإقامة من عدمه.

الخطوات الأولى للحصول على إقامة المبتكر

كخطوة أولى بعد الحصول على فكرة مميزة، يجب على مقدم الطلب أن يكون لديه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه إسترليني (65 ألف دولار) في حسابه البنكي، ومن ثم التقدم بالفكرة مكتوبه لإحدى الهيئات البريطانية المعلن عنها على موقع الحكومة، وعددها 24 هيئة، ومراسلتها، وهي جهات مصدقة تعطي للمبتكر شهادة حقوق الملكية الفكرية، وبأن الاقتراح الذي أتى به فريد ومميز ويستحق التطبيق على أرض الواقع.

وتعد هذه الخطوة من أصعب الخطوات، فإذا تم اجتيازها فباقي الخطوات سهلة.

كيفية التقديم والأوراق المطلوبة

أهم ما يُطلب هو الشهادات العلمية والمجالات التي عمل بها مقدم الطلب، ثم الأوراق الشخصية مثل الصحيفة الجنائية وشهادة الميلاد.

أيضا لابد من تجهيز دراسة الجدوى للمشروع، حيث يتم من خلالها شرح الفكرة بشكل جيد ومستفيض ويفضل أن يكون من محتواها بند يجبر الجهة المصدقة على احترام خصوصية الفكرة.

وكمستند أخير هو كشف الحساب البنكي الذي يفيد بأن مقدم الطلب يملك في حسابه مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني.

المدة الزمنية للحصول على رد الجهات المختصة

في الغالب تكون من شهر حتى 3 أشهر كحد أقصى للرد على الطلب بالقبول أو الرفض، وفي حالة الحصول على موافقة الهيئات المختصة يستطيع من خلالها التقدم بهذه الموافقة لوزارة الداخلية البريطانية للحصول على أحقيته في الإقامة في بريطانيا.

كيفية للحصول على إقامة دائمة

دورة هذه الإقامة هي 3 سنوات إذا تم استيفاء جميع الشروط، فبعض الهيئات المصدقة تشترط أن تحصل على جزء من أسهم وأرباح المشروع، وهذا الأمر بالتحديد تم الطعن فيه من قبل عدد من الهيئات القانونية، كونه يضع مقدم الطلب تحت ضغط الهيئات المانحة للموافقة.

وفي حال تم استيفاء الشروط بالكامل يستطيع مقدم الطلب الحصول على الإقامة الدائمة بعد 3 سنوات ومن ثم الحصول على الجنسية البريطانية التي سنتناولها في تقارير مقبلة.