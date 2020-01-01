لبحث التسوية مع حماس.. اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر

بدأ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية اليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة ملف للتسوية مع حماس في قطاع غزة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي قد ذكرت أن وزراء المجلس تسلموا الأحد الماضي تفاصيل اتفاق التسوية الذي تمت بلورته برعاية مصر بهدف ضمان الهدوء في المنطقة الجنوبية من إسرائيل.

وكانت حركة حماس قد نفت أمس الأول الإثنين عقد أي محادثات هدنة مع إسرائيل. وقالت في بيان إن "الحصار والعقوبات ما زالت قائمة، والعدو الصهيوني لم يلتزم بكامل استحقاقات التفاهمات التي جرت بوساطة الجانب المصري سابقا".

كانت القناة الثانية عشرة بالتليفزيون الإسرائيلي قد ذكرت أنه لن يتم التصويت النهائي على الاتفاق قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الجديدة المقررة في الثاني من مارس/آذار .

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أنه بموجب هذا الاتفاق ستمنح "إسرائيل تسهيلات لسكان القطاع مقابل عمل حماس على منع الإطلاقات الصاروخية والحد من نطاق /مسيرات العودة/ إلى أن يتم وقفها كليا".