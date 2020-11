تعرف على التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان منذ الغزو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس السبت عبر تويتر، أنه ألغى "على الفور" مفاوضات السلام التي يجريها منذ عام مع حركة طالبان، بعدما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجوم كابل الأخير.

كما ألغى ترمب اجتماعًا سريًا مع كبار قادة طالبان كان مقررا عقده، الأحد، في المجمع رئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to..

