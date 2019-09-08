تعرف على التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان منذ الغزو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس السبت عبر تويتر، أنه ألغى "على الفور" مفاوضات السلام التي يجريها منذ عام مع حركة طالبان، بعدما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجوم كابل الأخير.
كما ألغى ترمب اجتماعًا سريًا مع كبار قادة طالبان كان مقررا عقده، الأحد، في المجمع رئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند.
Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to..
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019
ومع اقتراب التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وحركة طالبان، شن مقاتلو الحركة سلسلة من الهجمات في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة كابل، قُتل فيها ما لا يقل عن 100 شخص كما سقط خلالها أحد عناصر القوات الأمريكية.
وبذلك ارتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في أفغانستان هذا العام إلى 16 بالإضافة إلى مقتل جندي روماني.
وقُتل 2400 جندي أمريكي وعشرات الآلاف من القوات الأفغانية. منذ الغزو الأمريكي لأفغانستان في العام 2001 لملاحقة طالبان.
ارتفع عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 2500 عنصر، كما تم إنشاء إدارة مؤقتة للبلاد وأصبح حميد كرزاي رئيسًا لها، وذلك بهدف محاصرة حركة طالبان.
ارتفع عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 7200 جندي.
وصل العدد الإجمالي للقوات الأمريكية في أفغانستان إلى 9700 جندي مع نهاية العام.
ارتفع عدد الجنود إلى 20300 بينما تقوم الولايات المتحدة بحشد قواتها على طول الحدود الأفغانية الباكستانية وتوفر الأمن لمشاريع إعادة الإعمار.
رغم تحول الاهتمام إلى الحرب المتصاعدة في العراق، تم الإبقاء على 20 ألف جندي في أفغانستان.
ارتفع عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 25 ألف لكن العراق يظل أولوية الإدارة الأمريكية.
مع زيادة حدة القتال في أفغانستان، تجاوز عدد القوات الأمريكية 50 ألف جندي.
ارتفع عدد الجنود الأمريكيين إلى 67 ألف، لكن مع تصاعد العنف في البلاد، أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإرسال 33 ألف جندي إضافي لمحاربة طالبان والقاعدة.
وصل عدد القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 100 ألف عنصر.
تم العثور على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن مختبئاً في باكستان المجاورة وقتل في غارة للقوات الخاصة الأمريكية، وكان هناك حوالي 100 ألف جندي في أفغانستان.
بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن تحقق أهدافها في أفغانستان، أعلن أوباما عن خطته لبداية الانسحاب بإعادة 10 آلاف جندي بحلول نهاية 2011. والاستمرار بتسليم المسؤوليات الأمنية إلى الأفغان بحلول عام 2014.
تم خفض عدد القوات الأمريكية إلى 77 ألف عنصر.
تواصل الولايات المتحدة سحب قواتها بشكل تدريجي، حيث وصل عدد القوات إلى 46 ألف جندي مع نهاية العام.
بعد أن وصل عدد الجنود إلى 34 ألف، أمر أوباما البنتاغون بتطوير خيارات للانسحاب العسكري الكامل من أفغانستان لأن كرزاي يرفض توقيع اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة.
أعلن أوباما عن خطته لسحب جميع القوات الأمريكية تقريبًا من أفغانستان بحلول نهاية عام 2016 عندما اقترب من نهاية فترة ولايته الثانية.
تم تخفيض القوات إلى النصف منذ إعلان أوباما في مايو من العام نفسه، وصولاً إلى 16100. بعدها أعلن أوباما انتهاء المهام القتالية، لكنه قال إن القوات ستستمر في تدريب وتقديم المشورة للقوات الأفغانية.
تراجع عدد القوات إلى ما هي عليه الآن حوالي 9800 جندي.
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن خططه لإبقاء القوة التي يبلغ قوامها حوالي 9800 عنصر خلال 2016 لمواصلة مهام مكافحة الإرهاب وتقديم المشورة للقوات الأفغانية التي تقاتل طالبان.
أعلن أوباما أنه بدلاً من خفض مستوى القوات الأمريكية إلى 5500، سيبقي على مستوى 8400 حتى نهاية فترة ولايته في يناير 2017، ويمكن لخليفته تحديد الخطوة التالية.
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من "الانسحاب المتسرع" من أفغانستان، قائلاً إن الوضع على الأرض، وليس الجداول الزمنية التعسفية، هي التي ستوجه استراتيجيتنا من الآن فصاعدًا".
بعد عدة أسابيع، تم التأكيد على أنه سيتم نشر قوات إضافية، وبذلك يصل العدد في النهاية إلى حوالي 14000.
أعلن المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، أنه بموجب اتفاق "مبدئي" تم التوصل إليه مع حركة طالبان، سيتم سحب أول 5000 أمريكي في غضون 135 يومًا من توقيع الاتفاق النهائي.
نصت مسودة الاتفاق بأن تقوم الولايات المتحدة بسحب قواتها من 5 قواعد في أفغانستان مقابل عدم السماح للمقاتلين الأجانب باستخدام أفغانستان نقطة انطلاق لشن هجمات عالمية.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه ألغى مفاوضات السلام التي يجريها منذ عام مع حركة طالبان، بعدما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجوم كابل الأخير.