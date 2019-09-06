دوريان وكاترينا.. كيف تحصل الأعاصير على أسمائها؟

قبل خمسينيات من القرن الماضي لم تكن هناك طريقة موحدة لتسمية الأعاصير، حيث كان البعض يطلق عليها أسماء القديسين فيما كان البعض الآخر يستخدم خطوط الطول والعرض لتحديد مكان تكون الإعصار

ما القصة؟

كانت تستخدم الأسماء نفسها عند كل موسم أعاصير، إذ يطلق على الإعصار الأول للموسم "Able"، والثاني "Baker"، وما إلى ذلك.

في عام 1953، بدأت الولايات المتحدة عن طريق المركز القومي الأمريكي للأعاصير باستخدام أسماء الإناث لتحديد العواصف، وذلك لتجنب الاستخدام المتكرر للأسماء.

بحلول عام 1979، تم استخدام أسماء الإناث والذكور لتسمية العواصف في شمال المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي وخليج المكسيك.

نشأت تسمية الأعاصير عن الحاجة إلى جعل التواصل حول هذه العواصف المدمرة أكثر وضوحًا وأقل إرباكًا، خاصةً إذا كانت عاصفتان تحدثان في نفس الوقت.

"تُظهر التجربة أن استخدام الأسماء القصيرة والمميزة في الاتصالات هو أسرع وأقل عرضة للخطأ من أساليب تحديد خطوط الطول والعرض الأقدم والأكثر تعقيدًا". بحسب مركز الأعاصير الأمريكي.

تسهل هذه الأسماء تبادل المعلومات التفصيلية للعاصفة بين مئات المحطات المنتشرة على نطاق واسع والقواعد الساحلية والسفن في البحر.

تقوم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتقسيم الأسماء التي تم الاتفاق عليها في 6 لوائح، يبدأ كل منها بحرف مختلف من الأبجدية وكل قائمة تدور لمدة ست سنوات.

يتم حذف الأسماء من القائمة إذا تسبب الإعصار في أضرار أو خسائر كبيرة، على سبيل المثال، لن يكون هناك إعصار مجددا يحمل اسم كاترينا أو ساندي أو ماريا.

تستخدم بعض الدول في أسيا مثل الفليبين أسماء خاصة بها لتحمل دلالات مفهومة لسكانها.

في عام 1953، بدأت الولايات المتحدة عن طريق المركز القومي الأمريكي للأعاصير باستخدام أسماء الإناث لتحديد العواصف

متى تحصل العاصفة على اسم؟