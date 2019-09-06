بلومبرغ: السعودية تلجأ لمشاهير مواقع التواصل لتحسين صورتها

رصد تقرير لوكالة بلومبرغ لجوء السعودية إلى المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من الأجانب لإصلاح صورة المملكة وخصوصا بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

تستعين السلطات السعودية بعدد من المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن برنامج جديد يستهدف الترويج لصورة المملكة وسياسة الانفتاح التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

هذه السياسة بدأت قبل مقتل خاشقجي لكنها أصبحت أكثر وضوحا بعد الإدانة الدولية الواسعة لمقتل الصحفي السعودي في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

من بين المشاهير الذين استعانت بهم السعودية العارضة البولندية المقيمة في الولايات المتحدة أغي لال، وهي معروفة بتدويناتها وصورها على حسابها على إنستغرام، التي توثق فيها سفرها لعشرات الأماكن حول العالم.

زارت لال السعودية خلال الربيع الماضي بدعوة من برنامج "غيت واي" السعودي (Gateway Ksa) الذي يروج للسياحة في المملكة، برعاية الأمير تركي الفيصل، مدير المخابرات السعودية السابق.

يتابع أغي لال على حسابها على إنستغرام أكثر من 800 ألف متابع، وتنشر اغلب صورها مرتدية ملابس البحر من الأماكن التي تسافر إليها حول العالم، حيث تقوم بإنتاج ملابس بحر تحمل اسمها.

رغم أن لال اضطرت لارتداء ملابس أكثر حشمة خلال زيارتها للمواقع السعودية فإن الصور التي نشرتها على حسابها مازالت تعتبر متجاوزة للمعايير المحافظة التي طالما عرفت بها المملكة.

في إحدى الصور تظهر لال بصحبة صديقها مورغان أوليفر-ألين، وهو عاري الصدر، لكنه يغطي وجهه، في الصحراء السعودية حيث نظمت لها السلطات زيارة خاصة إلى مدائن صالح.

انتقد العديد من متابعي لال زيارتها للسعودية واعتبروها زيارة "دعائية".

نشرت لال مواقف من رحلتها من بينها كيف اصطدمت بالقواعد المتعلقة بالفصل بين الجنسين في السعودية عندما دخلت بطريق الخطأ إلى القسم المخصص للرجال في أحد مقاهي ستاربكس.

تقول لال إنها طرحت موضوع مقتل خاشقجي مع بعض السعوديين الذين التقت بهم، والذين أخبروها أنهم ليسوا فخورين بما فعلته حكومتهم.

زيارة لال تأتي ضمن موجة من الانفتاح التي قادها محمد بن سلمان، والتي تضمنت أيضا حفلات غنائية وموسيقية وسباقات رياضية وفعاليات حضرها مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي.

تخطط المملكة أيضا لإصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى في وقت لاحق من الشهر الجاري.

يتابع أغي لال على حسابها على إنستغرام أكثر من 800 ألف متابع

كيف تأسس برنامج "غيت واي"