غضب عربي وإسلامي متصاعد.. انكشاف غير مسبوق للسياسات الإماراتية في المنطقة

نجحت دولة الإمارات على مدار سنوات في تصدير صورة لها باعتبارها بلدا للسلام والتسامح، معتمدة على صورة دبي كمركز للأعمال والسياحة والاستثمار والقوة الناعمة.

لكن منذ تغول ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في توجيه السياسة الإماراتية، اعتمدت الإمارات على القوة المسلحة ودعم الانقلابات العسكرية والمليشيات في عدد من الدول العربية والإسلامية، وهو ما أدى إلى تصاعد متدرج في مشاعر الكره والعداء لدى الشعوب الإسلامية لهذه السياسات، حتى وصلت اليوم إلى مرحلة غير مسبوقة من انكشاف الأوراق، بعد أن أدركت دول عديدة حقيقة السياسات الإماراتية التي لم تعد تكترث بإخفائها أو تجميلها.

فمن ليبيا والجزائر إلى اليمن وكشمير مرورا بدول أخرى، انتشرت مشاهد حرق الأعلام الإماراتية واللافتات التي تهاجم سياستها التي أصبحت عنوانا للفوضى، كما تصاعدت الحملات الإلكترونية والكتابات والتصريحات والإجراءات المناهضة للسياسات الإماراتية في عدد كبير من الدول.

اليمن

أصبح الدعم الإماراتي للانفصاليين واضحا منذ سيطرة المجلس الانتقالي على عدن بداية أغسطس/ آب الماضي، واتفقت وكالات الأنباء والمواقع ووسائل الإعلام العالمية على وصف الانفصاليين في اليمن بأنهم "مدعومون من الإمارات" وهو ما يلطخ صورة الإمارة على مستوى عالمي.

قامت قوات الحكومة الشرعية بحرق أعلام الإمارات بعد سيطرتها على مواقع تابعة للانفصاليين بشكل مؤقت قبل تدخل الطيران الإماراتي.

شكرا لقناة الحدث وهي تعزز هذه الصورة وتنشر صور من يتفاخرون بها..التوثيق زين. pic.twitter.com/lqvxMYHRO1 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 27, 2019

ظهر جنود يمنيون في مقاطع فيديو وهم يستعرضون أموالا وجدوها مع قوات الانفصاليين بعد طردهم من ميناء بلحاف في محافظة شبوة، وسخروا من ولي عهد أبوظبي قائلين إنها أمواله.

https://twitter.com/huana_aden/status/1166228303210012673?ref_src=twsrc%5Etfw

جنود آخرون ظهروا في ميناء بلحاف بعد السيطرة عليه، وهتفوا بضرورة رحيل القوات الإماراتية من اليمن.

شاهد | قوات الحكومة اليمنية تحرر #ميناء_بلحاف في مدينة #شبوة جنوبي اليمن من سيطرة #الإمارات وميليشيات المجلس الانتقالي التابع لها والجنود يهتفون : #ترحل_الامارات

يذكر أن ضباط وجنود الإمارات غادروا الميناء مع اقتراب المعارك إلى جهة غير معلومة . pic.twitter.com/WySkPVaSpv — الخليج بوست (@alkhalejpost) August 26, 2019

نظم الآلاف من اليمنيين مظاهرات احتجاجية في الولايات المتحدة وأوربا وماليزيا ودول أخرى، وكذلك أمام سفارات وقنصليات الإمارات، احتجاجا على قصف الطيران الإماراتي لقوات الحكومة الشرعية.

ردد المحتجون هتافات مناهضة للسلطات الإماراتية ولولي عهد أبوظبي، منها "يا شرعية صحِ النوم لا إمارات بعد اليوم".

تظاهر يمنيون في محيط مبني الأمم المتحدة ضد سياسات الإمارات، وهتفوا قائلين "لا إمارات بعد اليوم، لا سجون، لا إرهاب، لا تعذيب" كما اتهموا بن زايد بدعم الإرهاب. كما هتفوا "الشعب يريد طرد الإمارات".

أحرق متظاهرون علم الإمارات في مدينة تعز يوم الجمعة الماضي، ورددوا هتافات منددة بتدخلها في البلاد. ووصف المتظاهرون الوجود الإماراتي بأنه "استعمار" واتهموها بدعم الإرهاب في بلادهم.

مظاهره حاشدة في #تعز تحرق اعلام دولة الامارات وصور قادتها وطالبت برحيلها من التحالف ودعت كل الاحرار في اليمن لمساندة الرئيس هادي والوقوف مع شرعية الدولة وضد الانقلابات والاحتلالات .#رحيل_الامارات_مطلب_شعبي pic.twitter.com/oNjAvyRqTM — اكرم الراسني (@akram_alrasny) August 30, 2019

تعهدت الحكومة اليمنية باللجوء إلى كافة الوسائل القانونية المتاحة ضد الإمارات بسبب دعمها للانفصاليين في عدن وقصف القوات الحكومية.

انهالت عشرات التصريحات من وزراء يمنيين يهاجمون الإمارات ودعمها للانفصاليين، مثل وزير النقل صالح الجبواني ووزير الإعلام معمر الإرياني، ووزير الداخلية أحمد الميسري، وغيرهم من الوزراء والنواب.

أعضاء الحكومة اليمنية طالبوا الرئيس هادي بإنهاء دور الإمارات في اليمن وسحب السفير اليمني لديها وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، واحتفاظ الحكومة اليمنية بمقاضاتها دوليا.

أطلق اليمنيون عدة وسوم على مواقع التواصل الاجتماعي، استطاعت أن تستحوذ على المراتب الأولى في التفاعل داخل أكثر من دولة عربية، سعوا من خلالها إلى فضح ما سموها "جرائم الإمارات ومليشياتها المسلحة في اليمن".

في مذكرة مرفوعة لرئيس الجمهورية:

أعضاء مجلس الوزراء يطالبون بانهاء دور الإمارات في التحالف العربي وسحب سفيرنا من الإمارات. pic.twitter.com/BZveseYDsG — مختار الرحبي (@alrahbi5) August 29, 2019

ليبيا

استطاعت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا تدمير واغتنام العشرات من المدرعات الإماراتية لدى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات، كما أسقطت طائرات مسيرة إماراتية كانت تقصف العاصمة طرابلس، وعرضت صور الطائرات التي أسقطت وعليها علم الإمارات.

بعد دخول قوات الوفاق إلى مدينة غريان، عثر على عدد من الأسلحة والصواريخ التي زودت بها الإمارات قوات حفتر، ما شكل منعطفا هاما في الكشف عن سياسة أبوظبي التخريبية.

كشف ضابط من قوات حفتر ألقي القبض عليه في مدينة غريان، عن وجود طائرات وضباط وجنود إماراتيين لدعم حفتر في هجومه على العاصمة طرابلس.

باكستان والهند

رغم الغضب الإسلامي والتنديد الدولي الواسع بإجراءات الهند بحق إقليم كشمير، إلا أن ولي عهد أبوظبي قام بتكريم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ومنحه "وسام زايد".

لم يسبق أن كان تأييد الإمارات للسياسات الهندية تجاه المسلمين بمثل هذا الوضوح من قبل.

سبق أن أعلن السفير الإماراتي في نيودلهي أحمد البنا تأييد بلاده للإجراءات الهندية في كشمير.

أثار ذلك غضبا باكستانيا واسعا، وأدى إلى قيام رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني بإلغاء زيارة رسمية على رأس وفد برلماني كان مقررا أن يقوم بها إلى الإمارات.

ندد مئات المتظاهرين في القسم الباكستاني من إقليم كشمير، بدعم الإمارات للحكومة الهندية. واعتبروا منح أبوظبي لمودي "وسام زايد"، وصمة عار في جبين الإمارات.

محمد بن زايد يكرم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

السودان

هاجم المتظاهرون في السودان السياسات الإماراتية واتهموها بأنها متآمرة على الثورة السودانية ضد الرئيس المخلوع عمر البشير. ورفعوا لافتات تندد بالتدخلات الإماراتية والسعودية في بلادهم.

أظهر مقطع فيديو في أبريل/ نيسان الماضي قيام معتصمين سودانيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم بطرد شاحنة معونات قادمة من الإمارات، وسط هتافات "اطلع بره .. اطلع بره".

المفكر السوداني تاج السر عثمان قال على تويتر "الإمارات لا تنجح في مخططاتها إلا إذا وجدت أرضية محلية قابلة لأهدافها وإلا فهي أوهن من بيت العنكبوت". وتابع "وعي الثوار في اعتصام القيادة العامة يتجلى في هذا الفيديو لطرد قافلتها التي تخفي خلفها أجندة تآمرية لن تنطلي على أحد".

الامارات لا تنجح في مخططاتها إلا إذا وجدت أرضية محلية قابلة لأهدافها وإلا فهي أوهن من بيت العنكبوت

وعي الثوار في #اعتصام_القيادة_العامة يتجلى في هذا الفيديو لطرد قافلتها التي تخفي خلفها أجندة تآمرية لن تنطلي على أحد pic.twitter.com/yhN0Rnu1hT — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) April 19, 2019

اعتصم عشرات السودانيين ونشطاء حقوقيون أمام سفارة الإمارات في بروكسل في مايو/ أيار الماضي، احتجاجا على تدخل أبوظبي في الشأن السوداني. ورفعوا لافتات تحمل شعارات مثل "خلونا في حالنا"، و"لا للتدخل الإماراتي في الشأن السوداني". ووصفوا محمد بن زايد بأنه عراب قيادة الثورات المضادة".

المغردون الإماراتيون

هذا الانكشاف الواضح والغضب غير المسبوق تجاه السياسات الإماراتية، ربما يكون هو ما دفع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي ورئيس الوزراء، إلى انتقاد المغردين الإماراتيين الذين اتهمهم بتشويه سمعة البلاد، و"العبث بإرث زايد" على حد قوله، مضيفا أن صورة الإمارات والإماراتي "يجب أن تبقى ناصعة".

نائب رئيس #الإمارات ورئيس الوزراء حاكم دبي : "لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث #زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب… " السؤال : لماذا لا يطبق عليهم قانون الجرائم الإلكترونية؟ لتشوية سمعة الدولة!عدا عن القذف والسب والتحريض.

أين النائب العام عن هذه الجرائم؟ pic.twitter.com/a7h54AjT3s — محمد بن صقر (@saqer2030) August 31, 2019

ربما يشير بن راشد إلى مغردين إماراتيين تورطوا في الهجوم على عدد من الشعوب العربية في الفترة الأخيرة وأثاروا احتقانا كبيرا لدى تلك الشعوب، أبرزها هجوم المغرد حمد المرزوعي، والمعروف بقربه من ولي عهد أبو ظبي، على الشعب العماني والشعب اليمني، وكان قد هاجم شعوبا أخرى قبل ذلك، مثل الكويت والمغرب.

https://twitter.com/ALshamsi789/status/1167877446403682310?ref_src=twsrc%5Etfw

كما أساء مغردون إماراتيون بشدة للرئيس هادي وسخروا منه طوال عدة أيام، ما أثار سخط اليمنيين.

كان ضاحي خلفان قائد شرطة دبي السابق قد دعا في تغريدة سابقة له إلى قطع العلاقات بين الإمارات واليمن، ليأتي رد المئات من الأشخاص من جنسيات عربية مختلفة تطالب بقطع العلاقات بين دولها والإمارات، وهو ما كشف عن حالة غضب كبير من الشعوب العربية تجاه سياسات أبوظبي.

إلى شعب الامارات الحبيب.. انظروا مافعل بكم #محمد_بن_زايد وزمرته.. الكل يتمنى قطع علاقته مع #الإمارات. حذرنا حكومة الإمارات من هذا المشهد قبل 10 سنوات.. pic.twitter.com/DobkQnZzRx — جاسم راشد الشامسي (@jalshamsi777) August 27, 2019

الولايات المتحدة

لم يستطع محمد بن زايد زيارة الولايات المتحدة منذ أكثر من عامين، بسبب التحقيقات الخاصة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، والدور المحتمل لولي عهد أبوظبي في الجمع بين حملة ترمب الانتخابية والروس.

أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن خمسة ممن عملوا لدى ولي عهد أبو ظبي هم قيد التحقيق الجنائي نتيجة تحقيقات مولر، وأن الأخير يخشى من احتمال سعي محققي مولر لمساءلته هو أو مساعديه.

سلط الضوء على الدور السلبي للإمارات في السياسة الأمريكية بعد القبض على جورج نادر مستشار ولي عهد أبوظبي بتهمة حيازة مواد إباحية خاصة بأطفال.

زاد السخط على السياسة الإماراتية في الولايات المتحدة بسبب مشاركتها للسعودية في الحرب على اليمن وسقوط آلاف القتلى من المدنيين جراء غارات التحالف السعودي الإماراتي وتردي الأوضاع الإنسانية وانتشار المجاعة والأمراض.

كشفت صحف أمريكية عن فضائح فساد متورط فيها سفير أبوظبي في واشنطن يوسف العتيبة، متعلقة بوقائع سرقة واختلاس أموال الصندوق السيادي الماليزي.

ولي عهد أبوظبي خلال إحدى زياراته إلى واشنطن

الجزائر

منذ بدء الاحتجاجات ضد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، أدرك الجزائريون خطورة التدخل الإماراتي في الشؤون الداخلية للدول العربية.

شهدت الاحتجاجات قبل وبعد سقوط بوتفليقة هجوما من المتظاهرين على الإمارات على شكل هتافات ولافتات.

المتظاهرون طالبوا الإمارات بالبقاء بعيدا عن الشأن الجزائري وعدم التدخل بحراكهم الداعي إلى رحيل جميع رموز النظام.

اعتقلت السلطات ربانا يعمل في البحرية التجارية بسبب نشره مقطع فيديو عبَّر فيه عن شجبه لاحتكار الشركة الإماراتية (موانئ دبي العالمية) لإدارة الموانئ الجزائرية.

لافتات تندد بالتدخل الإماراتي في الجزائر

تونس

بدأ سخط التونسيين ضد السياسات الإماراتية قبل ما يقرب من عامين، بعد قيام الخطوط الجوية الإماراتية بحظر سفر التونسيات على طائراتها.

أدى القرار إلى غضب واسع في صفوف التونسيين، وصدر قرار تونسي بتعليق رحلات شركة طيران الإمارات من تونس وإليها، وهو قرار قوبل بإشادة كبيرة.

أطلق التونسيون حينها وسم #تونس_تؤدب_الإمارات على خلفية تلك الأزمة.

مرشحون حاليون للانتخابات الرئاسية في تونس هاجموا سياسات الإمارات وتوعدوا بمواجهتها حال فوزهم في السباق الرئاسي، منهم الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وحمادي الجبالي رئيس الوزراء السابق، اللذين هاجما سياسة أبوظبي عدة مرات واتهموها بمحاولة تخريب الثورة التونسية.

المغرب