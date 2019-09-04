أكاديمية سعودية تتساءل عن مصير سعود القحطاني بعد أنباء عن تصفيته

اعتبرت الكاتبة السعودية، مضاوي الرشيد، قضية اختفاء سعود القحطاني، أحد كبار مساعدي ولي العهد، محمد بن سلمان، لغزاً قد يرتبط بقضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

أبرز ما ذكرته الكاتبة في مقالها على موقع ميدل إيست آي

القحطاني اختفى منذ إقالته ولم يظهر، رغم نشاطه السابق في وسائل التواصل الاجتماعي.

من المعروف عن الديكتاتوريين، أنهم يتخلصون من المقربين إليهم كقتلهم للمعارضين والمنتقدين لهم.

غياب الأدلة على ثبوت أو نفي مقتل القحطاني، يؤكد أنه لا يمكن اعتبار ادعاءات تسممه تلفيقاً يتجاوز نطاق الممكن.

ارتباط القحطاني بمحمد بن سلمان، وجريمة اغتيال خاشقجي، يجعل احتمال تصفيته الأقوى.

اسم القحطاني ارتبط بحادثة فندق ريتز كارلتون، عام 2017، عندما احتجز محمد بن سلمان، العديد من كبار الأمراء ورجال الأعمال النخبة في إطار حملة مزعومة لمكافحة الفساد.

تعرض عدد من أبناء للملك عبد الله مثل متعب وآخرين للإهانة والاحتجاز.

ربما كان القحطاني ينتظر الرد والانتقام من إذلاله خلال عهد الملك عبد الله.

منذ عام 2012، تعامل القحطاني مع خبير تجسس من إيطاليا، وتواصل مع شركات استخبارات إسرائيلية لتصنيع برامج تجسس.

أصبح القحطاني مستشاراً في الديوان الملكي، قبل أن يصبح مشرفاً عاماً في مركز الدراسات والشؤون الإعلامية لمحمد بن سلمان.

القحطاني كان شاباً طموحاً وعدوانياً ولقب بـ"السيد هاشتاغ"، لإشرافه على ما يسمى "الذباب الإلكتروني" المدافع عن بن سلمان في وسائل التواصل الاجتماعي.

الكاتبة السعودية مضاوي الرشيد (الجزيرة)

خدمة السيد والقومية الخاطئة

القحطاني كان يدعي دائمًا أنه يريد تخليص البلاد من الخونة وأعداء الدولة، واعتمد على الكتابة باللهجة المحلية، من أجل تحقيق الغايات الاستبدادية.

حرض القحطاني من خلال تغريدة له على وضع قائمة سوداء بأسماء من وصفهم بالخونة .

لعب القحطاني وفق الكاتبة "دورًا رئيسيًا" في اختطاف واستجواب الحريري في لبنان وفق تقرير للأمم المتحدة.

كان القحطاني مسؤولاً عن السيطرة على صورة المملكة العربية السعودية تحت القيادة الجديدة كدولة تقدمية وليبرالية ومزدهرة.

عمدت السلطات السعودية مؤخراً، إلى تخوين كل من ينتقد المملكة، واعتبار مجرد التحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية، دون إذن جريمة قد تؤدي إلى الاعتقال.

إذا ثبت تسمم القحطاني، ستطرح المزيد من التساؤلات حول دور بن سلمان في مقتل خاشقجي.

تسمم مساعد قريب من بن سلمان، يعتبر ببساطة كاختفاء جثة خاشقجي بعد قتله.

قد تكون مؤامرات محمد بن سلمان لا نهاية لها، لكن هناك حقيقة مهمة أن الرجل يتصدر الحكم في المملكة ويداه ملطختان بالدماء، وقد لا تثبت براءته أبداً.

مضاوي الرشيد: إذا ثبت تسمم القحطاني، ستطرح المزيد من التساؤلات حول دور بن سلمان في مقتل خاشقجي

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