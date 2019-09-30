لماذا تخشى أي قوة التورّط في حرب مع إيران؟

مازالت الولايات المتحدة مترددة في اتخاذ قرار ردا على هجمات إيران التي قامت بها ضد طائراتها المسيّرة، ومصافي النفط السعودية وقد يبدو ترددها محيرًا لدى كثيرين.

ولكن في واقع الأمر يعد دخول أي قوة صراعًا مفتوحًا مع إيران مغامرة مكلفة وخطوة متهورة؛ وهذا يعود لتعدد أذرعة إيران العسكرية في المنطقة.

يمكن لإيران أن ترد على أي ضربة على أراضيها عن طريق إطلاق حلفائها في أماكن أخرى من الشرق الأوسط، كما فعلت ذلك في التسعينيات من القرن الماضي، عندما ساعدت الجماعات المسلحة في قصف سفارتين أمريكيتين، وفرقتين من قوات حفظ السلام البحرية الأمريكية في لبنان.

وقد أجبرت تلك الهجمات آنذاك إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان على سحب قوات حفظ السلام التابعة لها.

أذرع إيران العسكرية:

يعد حزب الله اللبناني أقدم وكيل لإيران وأكثرها تطوراً وأفضلها تسليحاً.

كما يمتلك العراق أكبر مجموعة من الميليشيات التي تدعمها إيران حيث يربو عددها على ستين ميليشيا. بعضها قديم، والآخر مازال جديدًا.

وتستضيف سوريا مجموعة متزايدة من أمراء الحرب والعصابات والجماعات المسلحة التي تم تنظيمها وتدريبها في إيران ثم تم إدخالها إلى الساحة أثناء فوضى الثورة السورية.

إيران تسلح وتدرب أيضًا المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم 14 سبتمبر/أيلول على المنشآت النفطية السعودية.

كما أن لها علاقات جيدة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تدير قطاع غزة، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

من بين أحدث المليشيات التي تعبئها إيران جماعتا الفاطميين، في أفغانستان، والزيبيين في باكستان.

يقول أحد خبراء الشأن الإيراني: "إن إيران تريد الهيمنة على المنطقة ليس من خلال إعادة إنشاء الإمبراطورية الفارسية التي احتلت جميع الأراضي المحيطة بها إلى مصر، ولكن هذه المرة، عن طريق بناء جماعات مسلحة تابعة لها عبر المنطقة".

المقاطعة الإقتصادية لم تحدث نتائجها المرجوّة:

كانت الحملة الشديدة التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أجل تشكيل ضغط اقتصادي على إيران، بالإضافة إلى الضربات الجوية الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية في سوريا ولبنان والعراق، محدودة التأثير، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الشؤون الاستراتيجية والدولية.

وكتب سيث جونز، المستشار السابق للقائد العام لقوات العمليات الخاصة الأمريكية، قائلاً: "كانت هناك زيادة مضطردة في عدد وقدرة القوات الأجنبية التي تقودها فيالق الحرس الثوري الإسلامي". كما أن "المشاكل الاقتصادية الإيرانية لم تساهم في تراجع نشاطاتها في المنطقة."

استراتيجية إيران في إنشاء شبكات الولاء والربط بينها:

سعت إيران في السنوات الأخيرة إلى إنشاء شبكات جديدة من الولاءات والربط بين شبكاتها الفعّالة والتي يمكن أن تعمل على المستوى الإقليمي.

كما أنها نجحت في تسهيل حركة المليشيات في المناطق التي تخضع لنفوذها لدعم الحلفاء الآخرين؛ مثل سحب قوة القدس الميليشيات الشيعية من لبنان والعراق وباكستان وأفغانستان للقتال في سوريا.

وفي عام 2014، استطاعت طهران نقل الميليشيات من المنطقة التي يهيمن عليها الشيعة في جنوب العراق إلى المناطق السنية في الشمال، لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

كما عززت طهران فروعًا لحزب الله في العراق وسوريا والخليج، وإن كان ذلك بفعالية متفاوتة.

ويقول مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي: "الأمر المهم هو أن إيران يمكنها الآن توصيل النقاط من لبنان إلى سوريا إلى العراق".

من العمل العسكري إلى السياسي: