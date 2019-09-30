غارديان: سياسة الأرض المحروقة التي تتبعها السعودية لم تجلب النصر

قالت صحيفة ذا غارديان البريطانية في تقرير لها إن سياسة الأرض المحروقة التي تتبعها السعودية في قصفها لليمن لم تفلح في تحقيق النصر للمملكة بينما دمرت حياة اليمنيين.

أهم ما جاء في تقرير ذا غارديان: