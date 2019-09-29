تقرير رسمي يكشف تدهور أوضاع التعليم في مصر

كشف الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تدهور أوضاع التعليم في مصر في السنوات الأخيرة.

تراجع الإنفاق

ذكر الكتاب الإحصائي أن الإنفاق على التعليم كنسبة من الإنفاق العام للدولة، تراجع من 11.7% عام 2013-2014، إلى 8.1% عام 2018-2019.

تراجعت نسبة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي من 8% إلى 5.3%، كما تراجعت نسبة الإنفاق على التعليم الجامعي من 2.6% إلى 1.9%، في نفس الفترة.

كان تقرير صادر عن البنك الدولي ذكر أن التعليم والصحة لم يستفيدا من الإصلاحات المالية في مصر.

انخفاض مستمر

تبين مقارنة الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا مستمرا عاما بعد آخر، منذ العام المالي 2014-2015، بالمخالفة للاستحقاقات الدستورية.

انخفض الإنفاق على التعليم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% عام 2014-2015، إلى 2.15% في العام المالي الحالي 2019-2020.

مخالفة دستورية

ينص دستور عام 2014 في المادة (19) على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

كما تنص المادة (21) على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

تدني أجور التعليم

كانت النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور، وساعات العمل في مصر لعام 2018، قد أظهرت انخفاض القيمة الحقيقية لأجور العاملين بنسبة وصلت إلى 52%، مقارنة بعام 2014.

على مستوى الأجور الأسبوعية للأنشطة الاقتصادية المختلفة، سجل نشاط التعليم أقل متوسط أجر أسبوعي بلغ 521 جنيها (نحو 28.9 دولار) عام 2018، مقابل 490 جنيها (نحو 27.2 دولار) عام 2017.

مؤشرات سلبية

ذكر الكتاب الإحصائي العديد من المؤشرات السلبية في قطاع التعليم منها: