هتف الشباب بميدان التحرير"ارحل".. السيسي على خطى مبارك

نقل كاتب إسرائيلي عن الأديب المصري علاء الأسواني انتقاده بشدة لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأنه يعتبره المسؤول عن توريط المؤسسة العسكرية في قضايا فساد وجرائم حقوقية.

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جاء ذلك في مقال للكاتب الإسرائيلي إسحق ليفنون- عمل سفيرا لتل أبيب في مصر، ويعمل حاليا كمحاضر بمركز هرتسليا- بصحيفة (إسرائيل اليوم).

مقال إسحق ليفنون

يعتبر الأسواني صاحب رواية (عمارة يعقوبيان) نموذجا للصوت المصري المتوازن، ويعتبره المراقبون معبرا بصدق عن الوضع بمصر، واستشهدت هنا ببعض تصريحاته التي ذكرها في مقابلة مع الصحيفة اللبنانية (لورينت لو جور) الليبرالية.

عشية الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، نشر الأسواني سلسلة من المقالات حول الوضع في مصر، وتنبأ بانتفاضة شعبية.

اتهمته السلطات المصرية آنذاك بإهانة الرئيس مبارك ومهاجمة مؤسسات الدولة القضائية والعسكرية، مما اضطر الأسواني للخروج من مصر لكي يستطيع التعبير عن آرائه بحرية.

يرى الأسواني أن الانتهاكات والقمع في عهد السيسي وصل إلى حد السخف ولم يسبق لها مثيل، وأعطى مثالا على ذلك، بالمواطن المصري خالد لطفي الذي يعمل بمكتبة.

حوكم، هذا، بالسجن 5 سنوات بتهمة بيع رواية (الملاك) للكاتب الإسرائيلي أوري بار يوسف، والتي تحكي قصة أشرف مروان، لم يكن لطفي هو الوحيد فشبكات التواصل الاجتماعي تعج بآلاف الأمثلة من حالات الانتهاكات وقصص الفساد المخجلة.

ينتقد المصريون تغلغل الجيش في الاقتصاد، وليس أدل على ذلك من اعتراف المتحدث باسم الجيش المصري مؤخرا بأن الجيش يشرف بشكل غير مباشر على قرابة 2600 مشروع قومي يعمل بها قرابة 5 ملايين شخص.

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