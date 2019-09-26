اتهامات للإمارات بتأجيج دعوات انفصالية في شرق السودان

حالةٌ من القلق انتابت قطاعات واسعة من السودانيين، على مصير 3 ولايات بشرق البلاد، بعد مظاهرات في مدنية كسلا، هددت بانفصال وبناء دولة جديدة، حال لم تقم الحكومة بتوفير الخدمات.

أطماع إقليمية

الغليان الشعبي في مدينة كسلا والمظاهرات الاحتجاجية المُطالبة بالانفصال، جاءت بعد أحداث عنف دامية بين قبيلة البني عامر وقبيلة النوبة في بورتسودان، حيث يقع الميناء الرئيسي شرق البلاد.

المظاهرات التي شهدتها مدينة كسلا تزامنت مع نشاط عسكري لحركة سودانية مسلحة يقودها عمر محمد طاهر، وهي حركة مقرّبة من الإمارات وتتخذ من إريتريا مسرحاً لنشاطها التدريبي والعسكري.

الباحث في شؤون شرق السودان، عبد الهادي أونور، أشار إلى أن قائد الحركة المسلحة عمر محمد طاهر، سافر إلى الإمارات خلال الأيام الماضية، بعدما أكملت قوة جديدة من حركته المسلحة عملياتها التدريبية في إريتريا.

يُعد عمر محمد طاهر من أبرز معارضي الرئيس المعزول عمر البشير، وظل يرفض الجلوس للتفاوض، واحتفظ بقواته العسكرية التي تقدر بالآلاف في منطقة ساوا في إريتريا.

أبدى طاهر زهداً في الظهور الإعلامي طوال السنوات الماضية، قبل أن يظهر في الاحتفال الخاص بتخريج مجموعة جديدة من قواته في أغسطس/ آب الماضي، رفقة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الذي جاء مرتدياً الزي الشعبي لسكان شرق السودان.

أونور قال لـ "الجزيرة مباشر" إن الأطماع الإماراتية في شرق السودان ليست جديدة، فقد حاولت الإمارات الاستيلاء على ميناء بورتسودان عن طريق شركة موانئ دبي، لكنها فشلت في إبرام عقد رسمي مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير، لأن قيادات سودانية مؤثِّرة نشطت دون إتمام الصفقة.

عبد الهادي لفت إلى أن النظام السابق تعاقد لاحقاً، مع شركة فلبينية، يُشاع أنها على صلة بالإمارات، لإدارة ميناء بورتسودان، لكن المجلس العسكري الانتقالي قام بإبعاد تلك الشركة، بعد وقفات احتجاجية نفذها العمال السودانيون ضد وجودها بالميناء، الشهر الماضي.

جانب من المظاهرات في إقليم القضارف

تحالفات عسكرية

الحديث عن تمدد بعض التشكيلات العسكرية التابعة لبعض زعماء القبائل في شرق السودان، بخاصة المرتبطين بالإمارات، لم يعد سراً، فقد شهدت الأيام التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير عمليات تجنيد واسعة هناك، لصالح بعض المكونات العسكرية القبلية، وأيضاً لصالح قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان حميدتي، الموصوف بأنه رجل الإمارات في السودان.

الباحث في شؤون شرق السودان عبد الهادي أونور، لفت إلى أن القيادي القبلي في شرق السودان سليمان علي بيتاي، يجمعه تحالف عسكري مع حميدتي، وبناء على ذلك تولى نجله محمود سليمان قيادة الدعم السريع في ولاية كسلا، بعدما تم منحه رتبة المقدم.

أونور أشار إلى أن الابن الأصغر للقيادي سليمان علي بيتاي واسمه "أحمد" هو الذي قاد المظاهرات في كسلا، وسلّم والي الولاية المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد، مذكرة تحذِّر من تهميش شرق السودان وتطالب بتوفير الخدمات الضرورية للسكان هناك، وهي المظاهرات التي شهدت هتافات شديدة تطالب بتقرير المصير لشرق السودان، وما إذا كان سيظل ضمن السودان الموحّد، أم ينفصل عنه لدولة جديدة.

ناشطون في شرق السودان حذّروا من تدخل الإمارات في الشأن السوداني، واعتبروا أن الإمارات تقود خطة جديدة للاستيلاء على ميناء بورتسودان، بعدما فشلت في توقيع عقد لإدارته مع النظام السابق.

الناشط السياسي والمجتمعي، سيِّد علي أبو آمنة، أكد أن "هنالك دولة عربية خبيثة تجتهد لخلق فتنة في إقليم البجا بشرق السودان، وذلك بغرض إيجاد مبرر لدخول المليشيا التي تدعمها إلى الميناء".

أبو آمنة الذي يعد من أبرز الناشطين في شرق السودان، ذكر في صفحته بموقع فيسبوك: "أن تلك الدولة تسعى لسيطرة المليشيا العسكرية المقرّبة منها، على ميناء بورتسودان، لأنه محط الأنظار وسر هذه المؤامرات كلها.

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك

نموذج عدني