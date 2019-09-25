الضربات الجوية تشوه أطفال اليمن وتترك ندوبا في أجسادهم [فيديو]

بقدمه اليمنى، يركل الفتى اليمني إسماعيل عبد الله كرة قدم بدائية مصنوعة من قطعة قماش ملفوفة بكيس بلاستيكي. ويعرج قليلا بشكل ملحوظ، ويتأخر بعض الشيء بينما يركض أقرانه في الرمل.

وفقد عبد الله (12 عاما) ساقه اليسرى في ضربة جوية قبل ثلاث سنوات.

ويشن التحالف السعودي الإماراتي حربا ضد جماعة الحوثي في اليمن، دعما للقوات الحكومية وشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

واستمرار الحرب اليمنية منذ أربع سنوات ونصف يعني أنه من الصعب توفر الرعاية الصحية وبالتالي انتظر عبد الله عامين للحصول على ساق صناعية.

"انقطعت رجلي اليسرى"

في عام 2016، غادر عبد الله ووالداه وإخوته الثمانية بيتهم في حرض، وهي بلدة في شمال غرب اليمن قرب الحدود السعودية، بسبب القصف.

انتقلوا ليقيموا في بيت خاله، لكن في ليلة من ليالي سبتمبر أيلول، وقبيل عطلة عيد الأضحى تعرض البيت لضربة جوية.

قال عبد الله "كنت حالي (عايش) في مثلث عاهم (منطقة في حجة) ثم انضرب مثلث عاهم (تعرض للقصف) ونزحنا إلى بيت خالي، وفي يوم من الأيام في عيد عرفة وقعت غارة على بيتنا (بيت خالي) وانقطعت رجلي اليسرى ومات ابن خالي وابن خالتي وجرحوا ثمانية".





هرع عبد الله إلى مدينة عبس في محافظة حجة حيث عولج في مستشفى.

عبد الله أضاف "فجأة يعني انضرب البيت وبعدين حسيت كأنها رجلي مشدودة ثم شفت وكده إلا رجلي يعني مقطوعة وأسعفونا إلى عبس".

يتمنى عبد الله لم شمل الأسرة مع والده الذي غادر في الآونة الأخيرة للبحث عن عمل، وكذلك يتمنى أن يعود للمدرسة.

قصف الطيران السعودي

علي فتيني، خال الطفل إسماعيل عبد الله، قال "وصرنا نائمين ولا حسينا إلا بالانفجار عند صلاة الفجر، بضربة الطيران السعودي فقمنا فاستشهد أحد أولادي وأحد أقربائي من أبزيائي (ابن الأخت) وإسماعيل انقطعت رجله وثمانية جرحى، فقمنا بإسعاف الجرحى إلى عبس ومن عبس إلى حجة".

بعد عامين على فقده ساقه تبنت منظمة عبس التنموية للمرأة والطفل عملية إنسانية لعبد الله ورتبت سفره للعاصمة صنعاء لتركيب طرف صناعي له.

بينما هو جالس بدون ساقه الصناعية لينكشف الجزء المبتور من ساقه أسفل ركبته اليسرى قال الفتى "قدام (قبل) ما تأتي منظمة عبس كنت جالس على الفراش بس نايم لمدة سنتين، لما حتى الحمد لله أتت منظمة عبس وعملوا لي طرف صناعي الحمد لله اليوم أسير أين ما اشتهي وأروح أتمشى".

الساق الصناعية عبارة عن ربلة ساق أساسية من البلاستيك وقدم مشدودة على ركبته مع ما يشبه جوربا ضيقا من النايلون.





خلفيات