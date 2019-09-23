معارضو بريكست يهاجمون كوربِن رغم التزامه بتصويت الشعب

قال الكاتب البريطاني أوين جونز إن قيادة حزب العمال البريطاني تواجه هجوماً حاداً لانتهاجها سياسةً غير متسقة ومتعرجة، يصعب على الآخرين تبريرها أو فهمها.

وشرح أوين في مقال بصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أسباب الغضب الموّجه نحو زعيم حزب العمّال البريطاني، جيرمي كوربِن، من قبل المعارضين لخروج بريطانيا في الاتحاد الأوربي "بريكست".

أسباب الهجوم على كوربن حسب كاتب المقال: