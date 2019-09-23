ما دور حركة الشباب الصومالية في إثيوبيا؟

أعلن بيان لجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي مساء السبت توقيف ما أسماه "خلية إرهابية" كانت تخطط لعمليات ضد أهداف نوعية في العاصمة أديس ابابا.

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وفق البيان، الذي تم بثه عبر التلفزيون الرسمي، كانت شبكة تتبع لحركة الشباب الصومالية تخطط للقيام بعمليات داخل إثيوبيا.

حسب البيان، أدخل أعضاء الخلية إلى إثيوبيا أسماء وجوازات لعدة دول عبر منافذ جيبوتي والصومال.

لم يذكر البيان عدد من تم القبض عليهم، لكنه أشار إلى أن قائد الخلية يُدعى محمد عبد الله دولوث، الذي وصل إلى إثيوبيا من جيبوتي حيث اعتقل بالقرب من مطار بولي بالعاصمة أديس أبابا.

البيان جاء بعد ساعات من تصريح لنائب رئيس الاركان الإثيوبي الذي أعلن عن توقيف خلية تتبع تنظيم الدولة.

نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا قال إنّ قوات الجيش تمكّنت خلال الفترة القليلة الماضية من توقيف عناصر لتنظيم الدولة في البلاد دون ذكر رقم محدد لعدد من تم توقيفهم.

المسؤول العسكري ذكر أن الجيش تمكن من إحباط محاولات تنظيم الدولة للتسلل وتجنيد عناصر في مختلف أنحاء إثيوبيا، مشيراً إلى أن هناك معلومات متوافرة لدى السلطات عن وجود أفراد ينتمون إلى التنظيم تمّ تجنيدهم وتدريبهم في أماكن مختلفة بالبلاد.

السلطات الإثيوبية كثفت الأسبوع الماضي من إجراءاتها الأمنية في الطرق الرئيسية.

بيان للشباب