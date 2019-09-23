تقرير: الوباء الصامت يزحف بصمت إلى الدول العربية

سجلت مستويات الانتحار في الدول العربية والإسلامية، مستويات متوسطة من حيث العدد، لكن الظاهرة فيها آخذة في الارتفاع وفق تقرير حديث للأمم المتحدة نقلته الجزيرة الوثائقية.

أبرز ما أورده التقرير

تتصدر مصر قائمة الدول العربية من حيث حالات انتحار بعدد 3799 حالة عام 2019.

حلت السعودية في المرتبة السادسة، فيما جاءت لبنان وسوريا بآخر القائمة رغم اللجوء والحرب.

المغرب يعتبر البلد العربي الوحيد الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في حالات الانتحار لدى النساء.

تميزت الأردن بظاهرة انتحار الأطفال، إذ تقدر نسبتهم بنحو 18% من حالات الانتحار في المملكة.

يربط الباحثون أسباب الانتحار بتدهور الوضعية النفسية للمنتحر بسبب الاكتئاب.

بعض حالات الانتحار العربية، كانت بمثابة رسالة خاصة أو صرخة ألم، كما فعل التونسي محمد البوعزيزي الذي أضرم النار بنفسه ليفجر الثورة التونسية، ويمهد لما عرف بالربيع العربي.

الغرب.. الأكثر انتحاراً

وفق التقرير، فإن أوربا الشرقية تشهد أعلى معدلات الانتحار حول العالم.

تتصدر لتوانيا قائمة الدول الأوربية في عدد حالات الانتحار متبوعة بروسيا.

في أوربا الغربية تعتبر بلجيكا وفرنسا وأيرلندا الدول الأعلى في معدلات الانتحار.

في المقابل، تسجل أدنى معدلات الانتحار في اليونان وفنلندا، وفق منظمة الصحة العالمية.

في الولايات المتحدة ليس الوضع أفضل حالاً، فقد زادت نسبة الانتحار إلى أكثر من 30% حتى عام 2016.

يُجمع أغلب المراقبين أن الأسلحة النارية المقننة في البلاد تسهل من مهمة المنتحرين خصوصا المراهقين منهم.

الرجال أكثر

يطرح علماء النفس مسألة التفاوت بين الجنسين في معدلات الانتحار.

يحاول العلماء تفسير جنوح الرجال أكثر للانتحار، رغم أن الاكتئاب أكثر شيوعاً بين النساء.

من بين التفسيرات التي قدمت، أن النساء يملن أكثر إلى التنفيس عن مشاكلهن، عكس الرجال.

في الولايات المتحدة لوحظ أن النساء أكثر ميلاً للتفكير في الانتحار، حيث كانت معدلات الإبلاغ عن محاولات انتحار النساء أعلى من نظيرتها لدى الرجال.

ربما يرجع هذا وفق علماء النفس إلى أن الرجال يستخدمون وسائل انتحار أكثر فتكاً تزيد احتمالات موتهم قبل وصول المنقذين.

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