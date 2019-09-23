تصريحات وزيرة تدفع 32 من مديري الجامعات السودانية للاستقالة

تقدم 32 من مديري الجامعات السودانية باستقالاتهم لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك احتجاجا على تصريح لوزيرة التعليم العالي أشارت فيها إلى أن "المسح والكنس" سيصل إليهم في المرحلة المقبلة

وقال البروفيسور حسن عباس مدير جامعة أمدرمان الإسلامية لموقع الجزيرة مباشر إن وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون أخطأت التقدير، وتعاملت مع مديري الجامعات بطريقة غير لائقة.

وأضاف عباس أن استقرار الجامعات أصبح على المحك، والعام الدراسي ربما يتعرض لهزة بسبب التعبئة الموجودة في الجامعات.

لماذا الاستقالة؟

موجة الاستقالات تقف وراءها عدة اعتبارات أبرزها تصريحات أطلقتها وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون الأسبوع الماضي، وهددت من خلالها بإقالة كل مديري الجامعات بحجة أنهم يتبعون النظام.

صغيرون قالت في معرض حديثها إنها ستقوم بكنس كل مديري الجامعات وإعفائهم.

حديث الوزيرة وجد ردود فعل غاضبة من قبل مديري الجامعات الذين سارعوا لتقديم استقالتهم إلى رئيس الوزراء.

استقالة مبكرة

مدير جامعة الخرطوم البروفسور محمد أحمد سليمان قال لموقع الجزيرة مباشر: تقدمت باستقالتي منذ مايو/ أيار ٢٠١٩ للمجلس العسكري ولم ينظر فيها وأعقبتها بأخرى للسيد رئيس مجلس الوزراء قبل ٣ أسابيع وأخبرت بها الوزيرة ووافقت عليها.

وحول الاستقالات الجماعية قال هذا قرار اتخذه مديرو الجامعات بعد التجاهل الذي وجدوه من الوزيرة وكذلك استنكارا لزيارتها لجامعة أمدرمان الإسلامية من دون إخطار مديرها.

ويرى الأستاذ بالجامعات السودانية البروفسور عوض السيد الكرسني أن خطاب وزيرة التعليم غير مقبول.

الكرسني قال لموقع الجزيرة مباشر إن المفردات التي صدرت عن الوزيرة لا يجب أن تستخدم لمخاطبة أساتذة الجامعات.

حذر الكرسني من خطورة مثل هذه الخطابات، وقال إن استمرارها سيؤدي إلى نسف العام الدراسي، فنحن أساتذة جامعات يجب أن تعلم الوزيرة أن استقرار الجامعات مربوط بنا، ويجب ألا تسأل عن انتمائنا السياسي حسب قوله.

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