أين تنتشر القوات الأمريكية في الشرق الأوسط؟

استعرض موقع أكسيوس الأمريكي توزيع القوات الأمريكية والعتاد العسكري في الشرق الأوسط على خلفية إعلان واشنطن إرسال مزيد من القوات إلى السعودية بعد هجمات أرامكو شرق البلاد.

بالأرقام

حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على وجود مكلف لقواتها العسكرية في الشرق الأوسط على مر العقود.

وفقاً للقيادة المركزية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تمتلك 800 قاعدة عسكرية في العالم، وما بين 60 ألف و70 ألف عسكري في منطقة الشرق الأوسط.

أفغانستان: يوجد في أفغانستان 14 ألف جندي أمريكي بالإضافة إلى ثمانية آلاف جندي من جنود حلف شمال الأطلسي (الناتو).

البحرين: الموقع الاستراتيجي للبحرين يجعلها تلعب دوراً محوريّاً في الحفاظ على الأمن في منطقة الخليج العربي. حيث يوجد فيها 7 آلاف جندي أمريكي، أغلبهم يتبعون لقوات البحرية الأمريكية.

العراق: بحسب التصريح الذي أدلى به المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، فإنه وابتداءً من شهر يناير/كانون الثاني سيتواجد في العراق حوالي خمسة آلاف ومئتي جندي أمريكي.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو قال إن الوجود العسكري للقوات الأمريكية في البلاد يهدف إلى مساعدة العراق في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

الأردن: يوجد في الأردن 2795 جندياً أمريكياً، ويهدف الوجود العسكري في البلاد إلى مكافحة تنظيم الدولة وتعزيز الاستقرار الإقليمي في المنطقة.

الكويت: تضم الكويت عنصراً متقدماً يتبع للمقر الرئيسي للجيش الأمريكي، حيث ينتشر على أرضها أكثر من 13 ألف جندي أمريكي.

عُمان: لا يتعدّى عدد الجنود الأمريكيين الموجودين على الأراضي العُمانية، بضع مئات. حيث يتمركز أغلبهم قرب مضيق هرمز. وتستضيف عُمان العمليات الأمريكية على أرضها منذ عام 1980، كما أنها ساعدت الولايات المتحدة في مكافحة تنظيم الدولة.

قطر: يصل عدد الجنود الأمريكيين في قطر إلى 13 ألف جندي أمريكي. وتوجد خطط مستقبلية لتوسيع القاعدة العسكرية في البلاد، حيث تدعم قطر الجهود الأمريكية في "مكافحة الإرهاب" الإقليمي.

السعودية: سحبت الولايات المتحدة الأمريكية معظم جنودها من المملكة بعد وقوع هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. إلّا أنه وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإنه وبعد تصاعد حدّة التوتر مع إيران، فقد كان هناك نية لإرسال أكثر من 500 جندي أمريكي إلى السعودية اعتبارا من أوائل سبتمبر/أيلول لتقديم الدعم للقوات السعودية في اليمن.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخراً عن تخطيطها لإرسال مئات آخرين بعد الهجمات التي استهدفت منشآت النفط السعودية في 14 سبتمبر/أيلول.

سوريا: يوجد في سوريا، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، ما يقارب الألفي جندي أمريكي. ولا تزال سوريا تعيش حرباً أهليةً شهدت مشاركة العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا.

تركيا: لا يزال عدد القوات الأمريكية في تركيا غير محدد، لكن الموقع الاستراتيجي للبلاد يجعلها ذات أهمية كبيرة في عملية نقل الأسلحة والعتاد البشري.

الإمارات العربية المتحدة: يوجد داخل الإمارات، الدولة الواقعة بالقرب من مضيق هرمز، خمسة آلاف جندي أمريكي.

مواقع الوجود العسكري للولايات المتحدة الأمريكية

عُمان: ميناء صلالة وميناء الدقم.

تركيا: القواعد الجوية لإزمير وإنغرليك.

الإمارات العربية المتحدة: قاعدة الظفرة الجوية، ميناء جبل علي وقاعدة الفجيرة البحرية.

الكويت: معسكر بيورنغ وقاعدة علي السالم الجوية ومعسكر عريفجان ومعسكر باتريوت وقاعدة الشيخ أحمد الجابر الجوية.

البحرين: الدعم البحري – البحرين وقاعدة الشيخ عيسى الجوية وميناء خليفة بن سلمان.

قطر: قاعدة العديد الجوية ومخيم السيلية.

يوجد في المنطقة قواعد أمريكية أخرى، إلّا إنه لا يتم الإفصاح عن مواقعها لأسباب أمنية.

الصورة الأكبر