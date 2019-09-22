سياسات حكومات السيسي أفقرت الشعب

زاد عدد الفقراء في مصر بنحو 10 ملايين فقير، خلال السنوات الست الماضية منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، الذي قاده الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي.

التفاصيل

بلغ عدد الفقراء في مصر قبل تولى النظام الحالي، 22 مليون و257 ألف فقير، بنسبة 26.3% من إجمالي عدد السكان البالغ 84.6 مليون شخص بنهاية يونيو/حزيران 2013.

ارتفع عدد الفقراء في يوليو/تموز من العام الحالي إلى 32 مليون و175 ألف فقير، بنسبة 32.5% من إجمالي عدد السكان البالغ 99 مليون نسمة، أي إن عدد الفقراء زاد بنحو 9 ملايين و918 ألف فقير خلال 6 سنوات حسب الأرقام الرسمية.

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو/ تموز الماضي أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5% في السنة المالية 2017-2018، من 27.85% السنة المالية 2015-2016.

إجراءات قاسية

اتخذت حكومة السيسي العديد من الإجراءات القاسية منذ عام 2014، مثل إلغاء الدعم، وزيادة الضرائب والرسوم، ورفع أسعار الخدمات.

في هذا التقرير نرصد حجم الزيادات في أسعار الوقود، والكهرباء، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي.

الكهرباء: زيادة حتى 300%

ارتفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، مقارنة بأسعارها عام 2013 على النحو التالي:

الشريحة الأولى: ارتفعت أسعارها إلى 30 قرشا للكيلو وات/ ساعة، بدلا من 7.5 قرش، بنسبة زيادة 300، للاستهلاك الشهري من صفر إلى 50 كيلو وات.

الشريحة الثانية: ارتفعت أسعارها إلى 40 قرشا للكيلو وات/ ساعة، بدلا 14.5 قرش، بنسبة زيادة 176%، للاستهلاك الشهري من 51 إلى 100 كيلو وات.

الشريحة الثالثة: ارتفعت أسعارها إلى 50 قرشا للكيلو وات/ ساعة، بدلا من 16 قرشا، بنسبة زيادة 213%، للاستهلاك الشهري من 101 حتى 200 كيلو وات.

الشريحة الرابعة: ارتفعت أسعارها إلى 82 قرشا للكيلو وات/ ساعة، بدلا من 24 قرشا، بنسبة زيادة 242، للاستهلاك الشهري من 201 إلى 350 كيلو وات.

الشريحة الخامسة: ارتفعت أسعارها إلى 100 قرشا للكيلو وات/ ساعة، بدلا من 34 قرشا، بنسبة زيادة 194%، للاستهلاك الشهري من 351 إلى 650 كيلو وات.

الشريحة السادسة: ارتفعت أسعارها إلى 140 قرشا للكيلو وات/ ساعة، بدلا من 60 قرشًا، بنسبة زيادة 133%، للاستهلاك الشهري من651 إلى 1000 كيلو وات.

الشريحة السابعة: ارتفعت أسعارها إلى 145 قرشًا للكيلو وات/ ساعة، بدلا من 74 قرشا، بنسبة زيادة 96%، للاستهلاك الشهري ما يزيد عن 1000 كيلو وات.

كان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، أعلن في مايو/ آيار الماضي، الزيادة السادسة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو/تموز الماضي، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء التي تبنتها حكومة السيسي منذ عام 2014، على مدار ثماني سنوات تنتهي في 2021.

مياه الشرب: زيادة حتى 350%

رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للمنازل والأغراض التجارية والصناعية بمصر ثلاث مرات متتالية منذ يناير 2016، وقال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك زيادة سنوية بأسعار مياه الشرب لمدة خمس سنوات متتالية بخلاف ما تم في 2016.

الشريحة الدنيا من المستهلكين والتي تستهلك أقل من 10 أمتار مكعبة شهريا، زادت أسعارها من 23 قرشا للمتر المكعب إلى 65 قرشا، بنسبة زيادة بلغت 183%.

وزادت أسعار الشريحة الثانية والتي تستهلك من 11 إلى 20 مترا مكعبا شهريا، من 50 قرشا للمتر المكعب إلى 160 قرشا، بنسبة زيادة بلغت 220%.

أما الشريحة الأكثر استهلاكا والتي يزيد استهلاكها عن 40 مترا مكعبا شهريا، فقد زادت أسعارها من 70 قرشا للمتر إلى 315 قرشا بالعام الحالي، بنسبة زيادة بلغت 350%.

الوقود: زيادة حتى 2250%

ارتفعت أسعار شرائح الوقود، مقارنة بأسعارها عام 2013 على النحو التالي:

بنزين 80: ارتفع سعر اللتر من 90 قرشا، إلى 6.75 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 674%.

بنزين 92: ارتفع سعر اللتر من 1.85 جنيه، إلى 8 جنيهات، بنسبة زيادة بلغت 332%.

بنزين 95: ارتفع سعر اللتر من 5.85 جنيه، إلى 9 جنيهات، بنسبة زيادة بلغت 54%.

السولار: ارتفع سعر اللتر من 1.1 جنيه، إلى 6.75 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 514%.

غاز السيارات: ارتفع سعر المتر المكعب من 40 قرشا، إلى 3.5 جنيهات للمتر المكعب، بنسبة زيادة بلغت 775%.

أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي: ارتفع سعر الاسطوانة من 8 جنيهات، إلى 65 جنيها، بنسبة زيادة 713%.

أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك التجاري: ارتفع سعر الاسطوانة من 16 جنيها، إلى 130 جنيها، بنسبة زيادة 713%.

المازوت: ارتفع سعر الطن من 1700 جنيه، إلى 4500 جنيه، بنسبة زيادة 165%.

الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي