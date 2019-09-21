شاهد: مواهب شابة من غزة تتألق في مسابقة محلية

على غرار مسابقات المواهب العالمية انطلق في قطاع غزة المحاصر مسابقة للكشف عن مواهب الشباب بالغناء والاستعراض والفنون.

ما القصة؟

على مسرح جميعه الهلال الأحمر بقطاع غزة يقام مهرجان صيف غزة "موهبتي حرة"، برعاية من الاتحاد الأوربي.

شارك المئات من الشباب والفتيات في المسابقة، واختير من بينهم 60 فقط عرضوا إبداعاتهم ومواهبهم الفنية والفلكلورية، والحركات الاستعراضية، وألعاب الخفة.

شكل القائمون على المهرجان لجنة تحكيم محلية، لتقييم أداء المشاركين.

تصريحات محمد أبو رجيلة، أحد منظمي المهرجان: