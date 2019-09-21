تقرير: هل يفتح التعديل الجيني باب جهنم على البشرية؟

رغم التحذيرات والمخاطر، التي قد تنجم عن التعديل الجيني، إلا أن تجارب كثيرة، من هذا النوع طبقت في دول عدة، ما عزز المخاوف بشأن آثاره المدمرة، وفق تقرير لقناة الجزيرة الوثائقية.

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