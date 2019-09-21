المظاهرات تعود إلى ميدان التحرير.. هل مصر على أعتاب ثورة جديدة؟

سواء على الأرض، أو على منصات التواصل، عاد ميدان التحرير الأيقوني في قلب القاهرة ليصدح من جديد، فمنه كانت الانطلاقة الأولى لمظاهرات الجمعة ضد الرئيس المصري، كما كان الحال في 2011.

واليوم يعتلي ميدان التحرير، الترند العالمي على تويتر بعدما تصدر في مصر ودول عربية، موثقًا انكسار حاجز الخوف الذي بنته السلطة على مدار 6 سنوات مضت إثر الانقلاب العسكري في مصر.

يحتضن ميدان التحرير في قلب القاهرة حراكًا لم يكن متوقعًا، إذ إن الساعة التي اقترحها الفنان ورجل الأعمال محمد علي للتظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي امتدت لساعات متواصلة حتى فجر السبت.. فهل هي إرهاصات ثورة جديدة؟

ميدان التحرير من جديد

قرب ميدان التحرير بالعاصمة المصرية، خرج مئات المصريين في مظاهرات سلمية مساء أمس الجمعة، عقب انتهاء مبارة السوبر المصري لكرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك، استجابة لدعوة محمد علي.

محمد علي اتهم، عبر مقاطع فيديو، السيسي وقيادات بالجيش بالفساد وبإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية، ودعا المصريين للتظاهر والمطالبة برحيل السيسي، وحظيت الفيديوهات على متابعة الملايين في مصر والعالم.

المظاهرات لم تكن فقط في قلب العاصمة المصرية وإنما امتدت إلى عدد من المحافظات الأخرى، ووثق صداها ناشطون على منصات التواصل بالصور والفيديوهات.

صورة بألف معنى التقطها @OliverWeiken مصور وكالة DPA الألمانية أمس في #ميدان_التحرير وسط القاهرة pic.twitter.com/njwnIiqfAE — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) September 21, 2019

المتظاهرون رددوا شعارات ضد السيسي الذي سافر أمس إلى الولايات المتحدة مبكرًا، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74 والتي ستبدأ فعالياتها الثلاثاء المقبل.

اللافت في مظاهرات أمس، أن المحتجين ظلوا في الشارع حتى بعد فجر السبت، بينما كانت دعوة محمد علي هي التظاهر لمدة ساعة واحدة بعد مباراة السوبر حتى لا يتعرض المتظاهرون للأذى، لأن الهدف كما قال، هو إظهار رفض المصريين للسيسي.

بحسب مراقبين فإن بقاء المتظاهرين في الشارع عكس أمرين: أولهما حماسة المصريين للخلاص من السيسي، والثاني أن قوات الأمن لم تقمع المظاهرات أو تتعامل بالخشونة المعتادة، بل ظهرت مشاهد أخرى كانت غريبة نوعًا ما.

المصريون يكسرون حاجز الخوف وهتاف #ارحل_ياسيسي يجوب شوارع #مصر .. هاشتاج #ميدان_التحرير يحتل المركز الثاني عالميا https://t.co/Df5ooVtlX6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 21, 2019

كيف تعامَل الأمن؟

قوات الأمن تفاوتت في تعاملها مع احتجاجات الأمس بين صامت ومعتدِ ومتضامن، لكن اللافت في الأمر اختفاء الجيش ومدرعاته من المشهد، الأمر الذي ربما يثير تكهنات عدة بشأن رحيل السيسي.

قوات الأمن في جزء من المشهد، كررت ما كانت تفعله مسبقًا من تصدِ وضرب واعتداء على المتظاهرين بالإضافة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال العشرات.

https://twitter.com/omarsayouh1/status/1175324528869818374?ref_src=twsrc%5Etfw

في جزء آخر، ظهرت لفتات إنسانية من الأمن، ففي فيديو يرفض أحد ضباط الشرطة الاعتداء أو إطلاق النار على المحتجين ويأمر جنوده بالتراجع وعدم اعتراض المتظاهرين السلميين.

في لفتة مماثلة، ظهر محتجون وهم يتحدثون إلى قوة تابعة للأمن ويطلبون من الجنود عدم التعرض لهم بأذى فيستجيبون ويرحبون على الفور، وسط فرحة المتظاهرين، وفي لقطات أخرى كانت الشرطة على الحياد أشبه بالمتفرج.

https://twitter.com/Sandra89321599/status/1175188402943266816?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/AliGama54872390/status/1175316415135571968?ref_src=twsrc%5Etfw

ميدان التحرير يتصدر تويتر

إلكترونيًا، تصدر هاشتاج (#ميدان_التحرير) الترند العالمي، ومن قبل على تويتر في مصر وعدد من الدول العربية خلال دقائق من إطلاقه، ليصبح بذلك أيقونة المظاهرات المصرية على منصات التواصل كما هو الحال على الأرض.

حصل الهاشتاج على أكثر من مليون تغريدة، وكسابقيه كان الصوت المعبر الأول والوحيد عن غضب المصريين المعارضين والمتضررين من السيسي ونظامه، بالتزامن مع هاشتاجات أخرى منها ما اختفى فجأة مثل (#كفايه_بقى_ياسيسي) و(#استناني_ياسيسي)، ومنها ما استمر مثل (#ارحل_ياسيسي)، و(#الشعب_يريد_إسقاط_النظام) الهتاف الأشهر في ثورة يناير المصرية عام 2011، وكلها تفاعل معها الملايين.

#ميدان_التحرير

وفجأة

هبطت على الميدان

من كل جهات المدن الخرسا

ألوف شبان

زاحفين يسألوا عن موت الفجر

استنوا الفجر ورا الفجر

إن القتل يكف

إن القبضة تخف

ولذلك خرجوا يطالبوا

بالقبض على القبضة

وتقديم الكف

** الشاعر عبد الرحمن الأبنودي pic.twitter.com/599Lv9y4t8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 21, 2019

هل هي إرهاصات ثورة؟

وصول المتظاهرين إلى عدد من الميادين الرئيسة في القاهرة ومحافظات مصر، وترديد هتافات مثل (ارحل ياسيسي)، و(ارحل)، و(قول متخافشي السيسي لازم يمشي)، فضلًا عن إسقاط صورة السيسي في إحدى المحافظات، تعيدنا مباشرة إلى بشاير ثورة يناير حيث نفس المشهد والهتافات التي أطاحت بنظام حسني مبارك، وفق ناشطين.

تفاوت الأمن في تعامله مع المحتجين، وحتى في المشاهد التي ظهر فيها الاعتداء والضرب والاعتقال، لم يكن متوحشًا ولا كان وجوده مكثفًا كما كان متوقعًا، فضلًا عن عدم ظهور قوات الجيش في المشهد تمامًا.

لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الحكومة المصرية بشأن هذه التظاهرات اللافتة وغير المسبوقة منذ سنوات، ما يثير المزيد من التكهنات بشأن رحيل السيسي.

اللافت في تظاهرات أمس أيضًا، غياب شبه تام لرموز ثورة يناير، ربما لأن معظمهم في المعتقلات أو في المنفى أو تحت الإقامة الجبرية، وربما لأن البقية منهم لم تكن تتوقع ككثيرين أن يستجيب الشارع لدعوة محمد علي بهذا الشكل.

تعاطي وسائل إعلام النظام المصري مع مظاهرات الجمعة، تراوحت بين التجاهل والإنكار التام وبين التناول المشوب بالحذر والتشويه، وكان التناول في الغالب يدور حول فيديوهات مفبركة مأخوذة من ثورة يناير، تبثها القنوات المعارضة على أنها آنية.

الحقوا الموكف ياجماحه انكز ماااسر يا سييسيييي كل الخونه نسلتتتت تااانيي#ميدان_التحرير #الشعب_يريد_إسقاط_النظام pic.twitter.com/JmzcVr9E0A — EMMY (@Emmyyselmyy) September 21, 2019

غير أن الرد جاء قاطعًا من الناشطين على منصات التواصل بأن الهتاف كله ضد السيسي موثق بالصوت والصورة، فهل كان أحد يسمع عن السيسي في 2011؟، بل إن بعضهم استعان بفيديو لإحدى مؤيدات السيسي وهي تصرخ وتبكي وتطلب منه النزول ورجاله لمنع الثورة، وهو ما اعتبروه دليلًا على تصاعد الحراك باعتراف أنصار السيسي.

في أول رد فعل دولي، دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، في بيان، السلطات المصرية لضمان حق المتظاهرين، مؤكدة أن العالم يراقب وأنه على مصر احترام حقوق شعبها.

للمزيد من التفاصيل حول مظاهرات الجمعة، يمكن الرجوع للروابط التالية:

شاهد مظاهرات بميدان التحرير ومحافظات مصرية عدة تطالب برحيل السيسي

شاهد: لأول مرة منذ سنوات.. مظاهرات في التحرير ومحافظات مصرية تطالب بإسقاط السيسي

وسائل إعلام عالمية تبرز مظاهرات إسقاط السيسي في ميدان التحرير

https://twitter.com/NstfYHyNs5nc9zh/status/1175308180005560320?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/saudibus222/status/1175313807058620419?ref_src=twsrc%5Etfw