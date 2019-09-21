المظاهرات تعود إلى ميدان التحرير.. هل مصر على أعتاب ثورة جديدة؟

سواء على الأرض، أو على منصات التواصل، عاد ميدان التحرير الأيقوني في قلب القاهرة ليصدح من جديد، فمنه كانت الانطلاقة الأولى لمظاهرات الجمعة ضد الرئيس المصري، كما كان الحال في 2011.
واليوم يعتلي ميدان التحرير، الترند العالمي على تويتر بعدما تصدر في مصر ودول عربية، موثقًا انكسار حاجز الخوف الذي بنته السلطة على مدار 6 سنوات مضت إثر الانقلاب العسكري في مصر.
يحتضن ميدان التحرير في قلب القاهرة حراكًا لم يكن متوقعًا، إذ إن الساعة التي اقترحها الفنان ورجل الأعمال محمد علي للتظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي امتدت لساعات متواصلة حتى فجر السبت.. فهل هي إرهاصات ثورة جديدة؟
صورة بألف معنى التقطها @OliverWeiken مصور وكالة DPA الألمانية أمس في #ميدان_التحرير وسط القاهرة pic.twitter.com/njwnIiqfAE
— Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) September 21, 2019
المصريون يكسرون حاجز الخوف وهتاف #ارحل_ياسيسي يجوب شوارع #مصر .. هاشتاج #ميدان_التحرير يحتل المركز الثاني عالميا https://t.co/Df5ooVtlX6
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 21, 2019
https://twitter.com/omarsayouh1/status/1175324528869818374?ref_src=twsrc%5Etfw
ضابط مصري يمنع العساكر من التعدي علي المتظاهرين#ارحل_يا_سيسي#mısır pic.twitter.com/sb9hZ7TkRa
— ramzy alex (@ramzyalex6) September 20, 2019
https://twitter.com/Sandra89321599/status/1175188402943266816?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AliGama54872390/status/1175316415135571968?ref_src=twsrc%5Etfw
#ميدان_التحرير
وفجأة
هبطت على الميدان
من كل جهات المدن الخرسا
ألوف شبان
زاحفين يسألوا عن موت الفجر
استنوا الفجر ورا الفجر
إن القتل يكف
إن القبضة تخف
ولذلك خرجوا يطالبوا
بالقبض على القبضة
وتقديم الكف
** الشاعر عبد الرحمن الأبنودي pic.twitter.com/599Lv9y4t8
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 21, 2019
إسكندرية يا دولة….
أنا من البلادي…
دي أقل حاجة عندنا ….
مسيرات بعشرات الآلاف علي طريق الكورنيش…
تعرف تعد لغاية كام يا سيسي؟#ندعو_الجيش_بلاش_دم_تاني#السيسي_بيفرفر#ارحل_يا_سيسي#ارحل_ياسيسي #الشعب_يريد_اسقاط_النظام#ميدان_التحرير pic.twitter.com/tY5yp0Elbe
— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 20, 2019
الحقوا الموكف ياجماحه انكز ماااسر يا سييسيييي كل الخونه نسلتتتت تااانيي#ميدان_التحرير #الشعب_يريد_إسقاط_النظام pic.twitter.com/JmzcVr9E0A
— EMMY (@Emmyyselmyy) September 21, 2019
شاهد مظاهرات بميدان التحرير ومحافظات مصرية عدة تطالب برحيل السيسي
شاهد: لأول مرة منذ سنوات.. مظاهرات في التحرير ومحافظات مصرية تطالب بإسقاط السيسي
وسائل إعلام عالمية تبرز مظاهرات إسقاط السيسي في ميدان التحرير
اسقاط وتقطيع صورة #السيسي في دمياط#ميدان_التحرير#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/MxBW76TyEY
— أسرار محمد علي | Mohamed Ali (@MohamedSecrets) September 20, 2019
ياااه يالميدان ♥️
راجعيين مش ناسيين ♥️#ميدان_التحرير pic.twitter.com/1D6QtcHm8W
— MƠƧƬƛƑƛ MƛƝƊƠ (@moo_Mando) September 21, 2019
https://twitter.com/NstfYHyNs5nc9zh/status/1175308180005560320?ref_src=twsrc%5Etfw
طنطا#ميدان_التحرير pic.twitter.com/JTuaRdZm61
— البيت الأحمر (@6nKhchtrWF2UfMw) September 21, 2019
https://twitter.com/saudibus222/status/1175313807058620419?ref_src=twsrc%5Etfw
كيف لهذا الطاغيه أن يفوز بنسبة ٩٩٪ في الانتخابات وهؤلاء الناس قد أجمعوا على رحيله
#ميدان_التحرير pic.twitter.com/0k9kuAa9RQ
— بوسعــد (@bosaa3d1) September 21, 2019