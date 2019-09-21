التظاهرات تعود لمصر مجددا وقصف أرامكو يربك أسواق النفط العالمية

قصف أرامكو بالسعودية، ومظاهرات المصريين، ونتائج انتخابات الرئاسة بتونس والكنيست بإسرائيل،وطالبان والأمريكان، والحراك الجزائري، وجولة أمير قطر الخارجية، أبرز ملامح المشهد الاخباري

وفيما يلي قراءة في أهم الأخبار والتقارير التي نشرها موقع الجزيرة مباشر خلال الأسبوع الماضي.

قصف معامل أرامكو في السعودية يشعل التوتر مع طهران

تداخل الأسبوع الماضي ملف الحرب في اليمن مع تطورات الملف النووي الإيراني، وبدأت أحداث الأسبوع بقصف منشآت نفطية سعودية في محافظتي ابقيق وهجرة خريص في السعودية السبت الماضي أسفرت عن انخفاض إنتاج النفط السعودي إلى النصف وتسببت في ارتفاع أسعار الطاقة.

وفيما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن الهجمات التي قالت إنها نفذتها بواسطة عشر طائرات مسيرة، تزايدت التكهنات بضلوع إيران في الحادث سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما حظي الحدث باستنكار وإدانة كبيرين من أطراف المجتمع الدولي.

.الهجوم على منشآت أرامكو جاء بعد أن اتخذت إيران خطوات للتحلل من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وقبل أيام من انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، ووسط تكهنات باحتمال عقد اجتماع بين ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني.

قانت شركة أرامكو المملوكة للدولة يوم الثلاثاء إنها ستفي بالتزاماتها بتزويد العملاء في الوقت الذي تقوم فيه بإصلاح الأضرار الناجمة عن هذه الهجمات.

مسؤولون سعوديون أعلنوا أنهم سيستخدمون الاحتياطات لإعادة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية خلال أسابيع، بهدف إعادة 50 بالمئة من الإنتاج التي تضررت من الهجوم.

أعلنت واشنطن أنها سوف تساعد السعودية في معرفة هوية من قاموا بتنفيذ الهجوم، وتواترت تصريحات من بينها تصريح لوزير الخارجبة الأمريكي مايك بومبيو يرجح فيها أن إيران هي من تقف وراء تنفيذ الهجوم في السعودية، ويهدد بالرد عسكريا حال أثبتت التحقيقات ضلوعها في الحادث.

وجاء الرد فوريا من إيران حيث قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف:" بكل جدية إننا لا نريد حربًا، لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية. لكننا لن نتوانى في الدفاع عن أرضنا."، وذلك عندما سئل عن عواقب توجيه ضربة عسكرية أمريكية أو سعودية لإيران، قال ظريف: ستكون حربًا شاملة.

من ناحيته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، إن الحرب ستكون الخيار النهائي في التعامل مع إيران، في سياق الرد على الهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو السعودية مطلع الأسبوع الماضي، فيما زار وزير الخارجية مايك بومبيو السعودية والتقي خلال زيارته ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو- رويترز

في وقت سابق الأربعاء، أعلنت السعودية أن لديها أدلة على تورط إيران في الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، إن "مسيرات (طائرات بدون طيار) إيرانية الصنع من طراز دلتا-ونج، شاركت في الهجوم على أرامكو (…) والهجوم جاء من الشمال للجنوب وبالتأكيد كان مدعومًا من إيران".

خبير أمريكي: واشنطن تتراجع أمام طهران وابن سلمان لا يستطيع الرد بمفرده

وفرضت الولايات المتحدة موجة جديدة من العقوبات على ايران الجمعة ، لتصبح "العقوبات الأقسى على الإطلاق ضدّ دولة ما". حيث تضمنت عقوبات على البنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية.

وفي محاولة واضحة للربط بين الملفين الإيراني واليمني، نصح الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كلا من السعودية والإمارات، الجمعة، بوقف الحرب على اليمن.

وعلق على استهداف أرامكو بالقول إن ما يحمي المنشآت في السعودية والإمارات هو وقف الحرب على اليمن، والاستعانة بالأمريكي والبريطاني لن تؤدي إلا للدمار، والمحور المقابل قوي جداً، وما حصل في أرامكو مؤشرات على قوة المحور”.

وانتهى الأسبوع بنوع من الجمود الحذر في موقف يميل نحو مزيد من التدهور في سياسة حافة الهاوية التي تتبعها الولايات المتحدة ضد إيران منذ العام 2018 الماضي عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني.

المظاهرات تعود لشوارع مصر والغموض يكتنف الموقف السياسي

كانت أزمة مقاطع فيديو الفنان والمقاول المصري محمد علي في الأسبوع الأسبق بمثابة أمر يمكن لنظام السيسي فى مصر أن يتجاهله ويجعل الأمر يمر مرور الكرام، غير أن إصرار الرئيس المصري على فتح الموضوع في مؤتمر للشباب عُقد على عجل السبت الماضي، ساهم في اشتداد الأزمة التي تمخضت مساء الجمعة عن نزول المتظاهرين للشوارع مجددا بعد فترة غياب طويلة.

لم يكتف السيسي بالرد بنفسه على فيديوهات المقاول الفنان محمد علي، بل أطلق بعد مؤتمر الشباب كتائب من صحف وقنوات تليفزيونية ومواقع إلكترونية بدأت جميعها في هجوم منسق ضده، وبدلاً من أن يؤدي كل هذا إلى التفاف الشعب حول السيسي، أدى إلى التفافه حول محمد علي وتعاطفهم معه، وبدأ سخط الناس من خلال هاشتاج ( #كفاية_بقي_ياسيسي) دعا «علي» إلى تشدينه على تويتر، وحظي باستجابة غير مسبوقة لدرجة أن تغريداته وصل عددها مليوناً و700 ألف تغريدة، قبل أن يتدخل مكتب تويتر في دبي وليحذف الهاشتاج.

المقاول والفنان المصري محمد علي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- أرشيفية

دعا محمد علي في الفيديو الشعب المصري للمشاركة في هذا الهاشتاج، ثم دعاهم للثورة، فإذا بنظام السيسي يُصاب بالخوف، ويبدأ استعدادات كبيرة، تتجاوز بكثير الاستعدادات والتجهيزات التي قام بها الرئيس الأسبق حسني مبارك قبيل ثورة 25 يناير 2011.

تبدو أيضاً حالة الترقب من قبل الفريق محمد زكي وزير الدفاع، الذي كان يبدو على ملامحه التبرم أثناء حضوره مؤتمر الشباب، كما قام وزير الداخلية بإلغاء إجازات الضباط، وعقد اجتماعات مكثفة مع مديري الأمن في القاهرة والمحافظة، وقد شاهد الناس وجوداً مكثفاً لضباط وجنود الشرطة في العديد من ميادين مصر.تم كذلك اعتقال الناشط اليساري المخضرم المهندس كمال خليل وأصدرت النيابة قراراً بحبسه خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة تكدير الأمن العام، وكذلك تم القبط على المحامي وضابط الداخلية السابق أحمد سرحان، عقب نشره فيديو توعد فيه بالثورة قائلاً « لقد قررنا تغيير مصر.. نحن لن نصمت»، كذلك تم اعتقال المحامي محمد يونس الذي قرر تقديم بلاغ للنائب العام للمطالبة بالتحقيق فيما ذكره محمد علي في فيديوهاته.

كما صدر قرار بمنع جميع المقاولين الذين حصلوا على مشروعات بالأمر المباشر من القوات المسلحة من السفر، حتى لا يكرر أحد منهم ما فعله المقاول محمد علي، وتم إنشاء لجنة تحقيق داخل الجيش، تقوم بالتحقيق مع بعض الضباط الذين تعاونوا معهم.. وهي محاولات من القيادات العليا بتخليها عن مسؤوليتها عن الفساد، وتبرئة نفسها منه أمام ضباط القوات المسلحة.

كما تم تصوير مقاطع فيديو لعدد من الفنانين، تم تجميعها في فيديو واحد يقولون فيها للسيسي: "نحن معك"، ومنهم هاني شاكر وأحمد بدير وشعبان عبدالرحيم، وغاب عنها «جميع» نجوم الصف الأول في الغناء والسينما والتلفزيون في مصر، هذا خلاف عشرات المقالات لكبار الكتاب في جميع الصحف المصرية التي تهاجم محمد علي وتدافع عن السيسي، وترفض فكرة التظاهرات.

الصحف العالمية تتحدث عن مظاهرات مصر يوم 20 سبتمبر 2019-غيتي

يبدو أن محمد علي فهم اللعبة، فقام بنشر فيديو جديد طالب فيه الشعب المصري بالنزول لشوارع مصر مساء أمس الجمعة، ووجه رسالة إلى السيسي بأن عليه أن يخرج اليوم الخميس ليعلن التنحي ويخرج جميع السجناء السياسيين بمختلف أطيافهم، وقال إن من سيحاسب هو عبد الفتاح السيسي وحده، وإنه لن يتم العودة للانتقام وإقامة المقصلة للقيادات.. وطلب من ضباط وجنود الجيش والشرطة حماية الشعب المصري، وعدم مواجهته بالسلاح، وهو ما تحقق بالفعل.

وأسفرت الدعوة عن خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين في القاهرة والمحافظات المختلفة تطالب برحيل السيسي وعزله، فيما قام السيسي بالسفر إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال علي في فيديو جديد على صفحته بموقع فيسبوك فجر السبت عقب خروج آلاف المتظاهرين في القاهرة والمحافظات لمطالبة وزير الدفاع بالوقوف مع إرادة الشعب، حقنا للدماء، قائلا له: يا وزير الدفاع أنت مختص بحماية الشعب وليس حماية فرد واحد". ولا يزال الغموض يكتنف موقف الجيش تجاه السيسي حتى صباح السبت.

شاهد: مظاهرات بميدان التحرير ومحافظات مصرية عدة تطالب برحيل السيسي

انتخابات تونس الرئاسية تضع أكاديميا مستقلا فى مواجهة سجين!

شهدت تونس يوم الأحد الماضي 15 سبتمبر/أيلول انتخابات رئاسية مبكرة فاز فيها المرشح المستقل قيس بن سعيد والمرشح السجين نبيل القروي في جولة أولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد الماضي، إذ تغلبا على زعماء سياسيين كبار ليصلا إلى جولة الإعادة. تمثل هذه النتيجة إعلانا واضحا برفض الناخبين للقوى السياسية الراسخة التي هيمنت على المشهد السياسي بعد ثورة عام 2011، والتي فشلت في معالجة مصاعب اقتصادية منها ارتفاع معدل البطالة والتضخم. حصل سعيد على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما جاء القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6 بالمئة. من بين المرشحين الآخرين وعددهم 24 مرشحا، رئيس الوزراء ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق ووزير للدفاع. وجاء مرشح حركة النهضة الإسلامية عبد الفتاح مورو في المركز الثالث بنسبة 12.9 بالمئة.

– غيتيالمرشح التونسي المستقل لرئاسة الجمهورية التونسية قيس بن سعيد

ومن المتوقع أن يتم إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين سعيد والقروي إما في 6 أو 13 من أكتوبر المقبل حسبما تقرر اللجنة العليا للانتخابات في تونس.

من ناحية أخرى، شهد الأسبوع الماضي أيضا وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي في مدينة جدة بالمملكة العربية العربية السعودية التي يتخذها منفي اختياريا له منذ الإطاحة به في يناير من العام 2011 ، وذلك عن عمر يناهز الثالثة والثمانين عاما.

من هو قيس سعيّد مفاجأة السباق الرئاسي في تونس؟

نتائج انتخابات الكنيست تقود نتنياهو إلى المتاهة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، الجمعة، النتائج "شبه النهائية" لانتخابات الكنيست الـ22 التي جرت الثلاثاء الماضي. وقالت اللجنة، إن النتائج الرسمية ستنشر الأربعاء المقبل وسيتم تقديمها للرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين.

ووفقاً للنتائج "شبه النهائية"، حصل حزب "أزرق أبيض" على 33 مقعدًا، مقابل 31 مقعدًا لحزب الليكود، و13 مقعدًا للقائمة العربية المشتركة، وشاس 9 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" 8 مقاعد، و"يهودت هتوراة" 8 مقاعد، و"يمينا" 7 مقاعد، و"العمل-جيشر" 6 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد.

وبالنسبة للقائمة العربية المشتركة، فقد حصلت على 470,611 صوتا، أي ما يعادل 13 مقعدا في الكنيست، وفائض أصوات 4327 صوتا.

ليبرمان يتوسط نتنياهو غانتس- غيتي

وبلغة الأرقام، وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 69.72%، حيث أدلى 4,458,167 بأصواتهم، من أصل 6,394,030 لديهم الحق في الاقتراع، أما عدد الأصوات المطلوبة لتجاوز نسبة الحسم فوصل إلى 143,993 صوتا أي ما نسبته 3.25% من الأصوات الصحيحة، وعدد الأصوات للحصول على مقعد في الكنيست وصل إلى 35.868 صوتا.

واشترط زعيم حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، أن تكون أي حكومة وحدة في إسرائيل برئاسته، وذلك ردًا على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،الخميس الماضي بتشكيل ائتلاف موسع. ورفض حزب غانتس المشاركة في حكومة ائتلافية تحت قيادة نتنياهو. وقال موشي يعلون، أحد القيادات البارزة في حزب أزرق أبيض، للصحفيين "لن ندخل في ائتلاف يتزعمه نتنياهو".

وكان نتنياهو لمح لإمكانية التناوب على رئاسة الحكومة مع غانتس منافسه الرئيسي في الانتخابات، في خطوة تعكس ضعف موقف نتنياهو وتغيرا مفاجئا في توجهه بعدما أخفق في تحقيق أغلبية تتيح له الحكم بمفرده.

وتشير تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات سيسيطر تكتل ديني يميني يقوده الليكود على 55 مقعدًا بالكنيست المكون من 120 مقعدًا، في حين سيستحوذ تحالف من يسار الوسط على 56 مقعدًا. بذلك يعجز الاثنان عن تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة وهي 61 مقعدًا.

السيسي ونتنياهو.. ترنح حليفين

طالبان تحث واشنطن علي المفاوضات بالمزيد من التفجيرات

قُتل عسكري أمريكي في أفغانستان الإثنين الماضي ، حسبما أعلنت مهمة حلف شمال الأطلسي هناك، في أحدث خسارة بشرية تتكبدّها للولايات المتحدة بعد انهيار المحادثات بين واشنطن وحركة طالبان. وأكد بيان لمهمة "الدعم الحازم" أن "جنديا قتل أثناء أداء مهامه اليوم في أفغانستان".

وبذلك يرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أفغانستان هذا العام إلى 17 على الأقل، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإنهاء أطول حروبها. ولم يقدم حلف شمال الأطلسي أي معلومات إضافية تتعلق بظروف العملية التي أودت بحياة الجندي.

ترمب يعلن ان المفاوضات مع حركة طالبان انتهت- غيتي

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوقف فجأة في الأسبوع الأسبق المحادثات مع حركة طالبان التي كانت تجري في الدوحة بدولة قطر بهدف تمهيد الطريق لانسحاب أمريكي من أفغانستان بعد 18 عاما على انخراطها في النزاع المسلح هناك.

كذلك، قال مسؤولون أفغان الخميس إن ما لا يقل عن 30 مدنيا قتلوا وأصيب 40 في ضربة نفذتها قوات الأمن بدعم جوي أمريكي في شرق أفغانستان، كما قتل حوالي 20 شخصا وأصيب العشرات في تفجير لحركة طالبان جنوبي البلاد.

تنفذ حركة طالبان هجمات ضد الحكومة الأفغانية بشكل يومي تقريبا منذ انهيار محادثات السلام مع الولايات المتحدة هذا الشهر.

مقتل العشرات في أفغانستان بضربة جوية للحكومة وتفجير لطالبان

جولة أمير قطر في باريس ولندن ونيويورك

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات الخميس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الساخنة في المنطقة. وكان الرئيس الفرنسي في مقدمة مستقبلي أمير قطر لدى وصوله إلى قصر الإليزيه، في مستهل الزيارة التي تعد الثالثة للشيخ تميم إلى فرنسا في غضون عامين.

الشيخ تميم بن حمد خلال القاء كلمة بلاده فى الجمعية العامة للأمم المتحدة- أرشيفية

والتقى أمير قطر أمس الجمعة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية والتعاون الثنائي في مختلف مجالات الشراكة بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول أبرز المستجدات في الإقليم والعالم.

وبعد ختام جولته في فرنسا وبريطانيا، يتوجه الشيخ تميم إلى نيويورك ليترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية يوم الثلاثاء المقبل.

الثالثة خلال عامين.. أمير قطر يزور فرنسا ويجري مباحثات مع ماكرون

حراك الجزائر للتأكيد علي المطالب ورفض الانتخابات

استمرت فعاليات الحراك الثوري في الجزائر للشهر السابع على التوالي، وعادت المظاهرات إلى شوارع عدة مدن جزائرية، في الجمعة 31 على التوالي للحراك، للمطالبة برحيل رموز النظام السابق. تأتي تلك التظاهرات بالتزامن مع الانطلاق الرسمي لسباق انتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها في 12 من ديسمبر/ كانون الأول القادم.

المظاهرات طالبت برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما طالبوا بمحاربة الفساد، وتمكين الحكم الديمقراطي في البلاد، وذلك في ظل انتشار أمني كثيف في شوارع العاصمة وعلى مداخلها.

الجزائر: مظاهرات الجمعة 31 بالتزامن مع انطلاق سباق الرئاسة‎

الأهلي يفوز ببطولة كأس السوبر في مواجهة الزمالك

توج الأهلي بطل الدوري بلقب كأس السوبر المصرية لكرة القدم للمرة 11 في تاريخه بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك بطل الكأس 3-2 بفضل هدفين من النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق.

لاعبو النادي الأهلي من بين أفضل اللاعبين علي مستوي القارة الأفريقية- أرشيفية

هذه هي أول مواجهة محلية تقام بين الفريقين بحضور خمسة آلاف مشجع لكل ناد منذ 2011 حين التقيا لآخر مرة أمام مدرجات ممتلئة في القاهرة والبطولة الأولى للأهلي مع مدربه السويسري الجديد رينيه فايلر.

كأس السوبر المصرية.. قمة كروية ملتهبة وسط أجواء سياسية أكثر لهيبا