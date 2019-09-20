جمعة الكارت الأحمر.. بين مظاهرات محمد علي وقبضة السيسي

قبل ساعات من عن موعد التظاهر الذي دعا له الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تصدرت هاشتاجات على موقع تويتر تطالب السيسي بالرحيل.

https://twitter.com/underlineattack/status/1174901172882116608?ref_src=twsrc%5Etfw

سواء كان محمد علي صادقا كليا أو جزئيا أو غير صادق فلا شك أن الصورة التي صنعها السيسي لنفسه اهتزت تماما وحلت محلها صورة نقيضة. ولأنه كان قد أقسم أنه لن يبقى لحظة إذا أحس أن الشعب لا يريده, فقد حات الوقت لتذكيره وتذكير كافة القوى المحبة للوطن أن تستعد بشكل منظم لمرحلة ما بعد السيسي

— Hassan Nafaa (@hassanafaa) September 19, 2019