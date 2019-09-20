جمعة الكارت الأحمر.. بين مظاهرات محمد علي وقبضة السيسي

قبل ساعات من عن موعد التظاهر الذي دعا له الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تصدرت هاشتاجات على موقع تويتر تطالب السيسي بالرحيل.
ما القصة؟
- رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي دعا المصريين على مدار الأيام الماضية للنزول في الشوارع والتظاهر للمطالبة برحيل السيسي.
- هاشتاجات عدة مثل (جمعة الغضب، وارحل، والشعب يريد إسقاط النظام)، وباللغة الإنجليزية (sisi out) تصدرت موقع تويتر في مصر.
- محمد علي الموجود في إسبانيا كان قد كشف عما وصفه بفساد السيسي وقيادات في الجيش من خلال هدرهم للمال العام في بناء قصور وفنادق ومشاريع لا تعود على الدولة بالربح.
- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ أكد كلام محمد علي أنه يبني قصورا وسيبني غيرها.
https://twitter.com/underlineattack/status/1174901172882116608?ref_src=twsrc%5Etfw
كارت أحمر:
- محمد علي طالب المصريين بتغيير صورتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللون الأحمر في إشارة إلى كارت الإنذار بطرد السيسي من منصبه.
- علي كان قد دعى المصريين إلى التظاهر في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم غير ميعاد مباراة لكرة القدم بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لتصبح في نفس التوقيت.
- عاد علي وطلب من المصريين التظاهر بعد موعد المباراة وأمام بيوتهم وليس في الميادين، مشيرا إلى ضرورة عزف الموسيقى والرقص حتى لا يتعرض أحد للاعتقال أو الأذى.
- بثت قناة الجزيرة مباشر العشرات من الفيديوهات التي أرسلها مواطنون مصريون يطالبون فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرحيل.
الاستعداد لمرحلة ما بعد السيسي:
- أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة طالب من وصفهم بالقوى المحبة للوطن أن تستعد بشكل منظم لمرحلة ما بعد السيسي.
- نافعة في تغريدات على تويتر أكد أنه لا توجد أزمة ثقة بين الشعب والجيش وإنما توجد أزمة بين القيادة السياسية والشعب.
- الشاعر وأستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون تميم البرغوثي قال على إن السيسي على الأرجح أنه يسقط لأنه يوجد كثيرون ومنهم قيادات عرضوا أنفسهم للخطر، وبالتالي أصبح سقوطه ضروري لهم أيضا.
تأجيل سفر السيسي إلى نيويورك:
- موقع مدى مصر نقل عن مصادر حكومية أن السيسي يدرس إلغاء سفرة المقرر السبت المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة أو تقليص مدة الزيارة.
- نقل مدى مصر عن المصادر أن رجل السيسي الأول ومدير جهاز المخابرات العامة عباس كامل يرى أن إلغاء سفر السيسي سوف يبعث برسالة سلبية.
فيديوهات جديدة كل يوم
- بعد انتشار فيديوهات الفنان ورجل الأعمال محمد علي وحديثه عن فساد السيسي والدائرة المحيطة به اتسعت دائرة التدوين والفيديوهات التي تتحدث عن فساد نظام السيسي.
- الناشط السيناوي وعضو لجنة كتابة دستور 2014 مسعد أبو فجر تحدث في سلسلة فيديوهات عن أن السيسي استقبل في قصر الرئاسة تجار المخدرات.
- أبو فجر قال إن ابن السيسي محمود يشرف على عمليات التهريب بين سيناء وغزة ويحصل منها شهريا على 15 مليون دولار.
رسالة عنان
- صفحة منسوبة لرئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان دعت ضباط الجيش إلى حماية إرادة الشعب وعودة القوات المسلحة لدورها الحقيقي حسب الدستور والقانون.
- الرسالة المنسوبة لعنان قالت لوزير الدفاع الحالي الفريق محمد زكي: إن العسكرية المصرية لا يليق بها أن تهين أبناءها وأن تضعهم في مواجهة مع الشعب وأن الجيش المصري مهمته حماية الشعب ومقدرات الوطن التي فرط فيها رأس النظام من أجل مصالح شخصية.
- عنان المسجون حاليا كان قد أعلن ترشحه للرئاسة أمام السيسي قبل أن يقبض عليه بتهمة الترشح للانتخابات دون إذن القوات المسلحة.
خلفيات:
- ظهر الفنان ورجل الأعمال محمد علي لأول مرة أوائل سبتمبر/ أيلول الجاري في فيديو من مدينة برشلونة الإسبانية قال كشف فيه عن عمله مع القوات المسلحة لسنوات، مطالبا الهيئة الهندسية التابعة لها بـ 200 مليون جنيه كمستحقات متأخرة له.
- بعدها كشف علي عن بناء السيسي لعشرات القصور والفيلات الرئاسية ما اعتبره اهدارا للمال العام.
- تطورت فيديوهات محمد علي إلى مطالبة السيسي بالتنحي والاعتذار لشعب المصري والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإخلاء سبيل ضباط الجيش والشرطة الذين اعتقلوا لرفضهم تنفيذ قرارات النظام.
- في المقابل ظهرت حملات إعلامية على القنوات المصرية تشكك في محمد علي وتصفه بالخيانة.
- ظهر عدد من الفنانين المصريين على مواقع التواصل يدعمون السيسي وينددون من يصفونهم بالخونة.
https://twitter.com/mr_judo5/status/1174828318954270720?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/TamimBarghouti/status/1174986190694572035?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Ahmed72701233/status/1174964609616269313?ref_src=twsrc%5Etfw