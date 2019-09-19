محمد علي.. المقاول الذي هز عرش السيسي

قبل أسبوعين فقط، لم يتخيل أحد داخل أو خارج مصر أن يصبح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الرجل القوي كما تراه الأغلبية، بهذا الضعف والاهتزاز.

السيسي الذي عزل رئيس الجمهورية محمد مرسي، وسجن عشرات الآلاف ممن وقف أمامه كان من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة سامي عنان، وأحكم قبضته الأمنية على طول البلاد وعرضها، اهتز إلى الدرجة التي خرج فيها خصيصًا بمؤتمر مفاجئ للرد على شاب في منتصف الأربعينيات من عمره، لم يكن معروفًا لأحد، بل ويفشل السيسي في الرد عليه وينكشف بشكل لا سابقة له.

البطل الشعبي

استطاع محمد علي، المقاول والممثل المغمور، حصد إعجاب عشرات الملايين من المصريين، حتى باتت فيديوهاته فقرة مسائية ينتظرها الجميع، فلماذا وكيف نجح هذا الشاب فيما فشل فيه معارضو السيسي من نشطاء وسياسيين وجماعات وأحزاب على مدار السنوات الماضية؟

منذ الفيديو الأول تميز أسلوب علي في الحديث بقربه من لغة الشارع البسيطة، ليس متقعرًا ولا نخبويًا ولا يستخدم أي مصطلحات تُبين أنه بعيد عن الناس العاديين، وهو ما جعل الناس يشعرون بأنه "واحد منهم" يتكلم بلغتهم ويستخدم مصطلحاتهم.

ذلك الخطاب صاحبه كون الرجل كان قريبًا من النظام الحاكم، ثم انشق عنهم وفضح سترهم، وهو ما جعل كلامه مصدَقاً لدى الناس.

لكن النقطة الأهم كان حديثه عن رئيس الجمهورية وما فيه من ألفاظ ومصطلحات تهدم الصنم الذي صنعه إعلام الجنرال، والحديث عن أسرة السيسي التي لطالما حافظ على النأي بها كي لا يتكرر ما حدث مع أسرة مبارك.

محمد علي قال عن رأس الدولة ما عجز عنه الملايين خوفًا من بطشه الأمني، تلك العوامل التي صنعت منه بطلاً شعبيًا، مثل علي الزيبق وأدهم الشرقاوي، واللذين عبرا عن آلام المصريين رغم عدم تنزههما عن الأخطاء، لكن الناس تغاضوا عنها مثلما تغاضوا عن كون محمد علي أحد المستفيدين من الفساد الذي فضحه، لسنوات طويلة.

محمد علي استطاع أن يهدم صورة الجنرال التي بناها إعلام النظام لتخويف المصريين

الرجل الذي سبق الجنرال

عدة عوامل أخرى جعلت من قصة محمد علي الأهم والأخطر منذ تولي السيسي رئاسة الجمهورية، كان أبرزها أنه تقدم على النظام في الحيل.

لطالما سبق السيسي كل من كانوا ضده، سواء بإجراءات أمنية كمنع التظاهر وضرب التنظيمات السياسية ومصادرة الإعلام، جعلت المعارضين بلا حيلة ولا وسيلة يمكن بها الوصول إلى الناس أو تهديد النظام والضغط عليه، أو عن طريق الخطاب الشعبي والتعبئة الإعلامية من شعبوية وطنية.

لكن حديث محمد علي عن فساد السيسي نفسه وأسرته ورجاله المقربين، كانت خطوة متقدمة لم تُفلح معها الطرق التقليدية من اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان أو الحديث عن محاربة الإرهاب واتهام ثورة يناير بالكوارث التي حلت بمصر للتهديد من أي حراك سياسي، وهو خطاب ملّه الناس وأصبح دربًا من الماضي لا يُقدم ولا يؤخر.

مكمن الخطورة