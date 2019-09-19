كيف يستعد السيسي لمواجهة دعوات التظاهر يوم الجمعة؟

حالة من الترقب يشهدها الشارع المصري عقب دعوات لمظاهرات غد الجمعة للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقها المقاول محمد علي، وسط انتفاضة لافتة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل تشهد أجهزة الدولة حالة استنفار لآلتها الإعلامية والسياسية والدينية والميدانية والأمنية خوفا من الاستجابة القوية لدعوات التظاهر.

الجيش في الشارع

تداول نشطاء على مواقع التواصل فيديو يظهر العشرات من آليات الجيش تتحرك على طول طريق السويس، وعليها جنود يرفعون علم مصر.

عادة ما تنشر القوات المسلحة قواتها وآلياتها على نطاق واسع في القاهرة والمحافظات عقب دعوات التظاهر الكبيرة، بدعوى الحفاظ على المنشآت وأمن المواطنين.

جنازة ورسالة

حضر السيسي اليوم الخميس جنازة عسكرية للفريق إبراهيم العرابي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

شارك في الجنازة أبرز القيادات العسكرية الحالية والسابقة يتقدمهم وزير الدفاع الحالي، الفريق أول محمد زكي، والسابق، صدقي صبحي، ورئيس الأركان الحالي، الفريق محمد حجازي، والسابق، محمود حجازي، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي.

الصورة المجمعة لقادة القوات المسلحة فسرها نشطاء بأنها "رسالة" من النظام ، خاصة أنها تأتي بعد تصريحات وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، أمس والتي أكد فيها أن القوات المسلحة "على قلب رجل واحد".

السيسي يتقدم قادة القوات المسلحة الحاليين والسابقين في الجنازة

تقديم موعد مباراة القمة

قرر اتحاد الكرة اليوم الخميس تقديم موعد مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك غداً لمدة ساعة، لتقام في السابعة مساءً بدلاً من الثامنة.

القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وليد العطار، قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الاتحاد تلقى خطابا رسمياً من الجهات الأمنية بتقديم موعد المباراة، وسيتم تطبيقه خلال اللقاء.

تقديم موعد المباراة جاء بعد دعوة التظاهر غدا الجمعة الساعة السابعة مساءا للمطالبة برحيل السيسي، والتي أطلقها محمد علي.

منع حضور الجلسات

مصادر للجزيرة مباشر قالت إن قوات الأمن المصرية منعت المعتقلين في سجون طرة والجيزة الجديد والقناطر من حضور جلسات محاكمتهم اليوم الخميس لأسباب أمنية.

إغلاق أنفاق

قررت السلطات إغلاقا جزئيا لأنفاق الميرغنى والعروبة والثورة في مصر الجديدة بالقاهرة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة شهر، بدعوى "أعمال الصيانة".

تؤدي هذه الأنفاق جميعا إلى محيط قصر الاتحادية الرئاسي. وأشار مصدر أمني أن السلطات لن تسمح بمرور أي سيارة أو شخص عبر هذه الأنفاق بداية من صباح الجمعة وحتى فجر السبت.

استنفار أمني

مصادر أمنية كشف للجزيرة أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أصدر تعليمات بزيادة حالة الطوارئ داخل الوزارة، ومنع إجازات الضباط، واستدعاء من تحصل على إجازة للعودة إلى العمل فورا.

مراسل الجزيرة نت قال إن وزارة الداخلية بدأت تجهيز حملات أمنية من عناصر الأمن المركزي والمرور لمواجهة المظاهرات المحتملة.

تداول رواد مواقع التواصل أنباء عن اعتقالات بين صفوف المعتقلين السابقين، فضلا عن اعتقالات عشوائية في الميادين الكبرى.

استدعاء حزب النور

ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، المؤيدة للنظام، حذر اليوم من دعوات الخروج في مظاهرات لمحاولة إسقاط النظام، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى إسقاط الدولة ذاتها.