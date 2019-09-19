تقرير: الصراع السيبراني في منطقة الخليج العربي يوسع دائرة الأزمات

قال تقرير لمركز الجزيرة للدراسات، إن الفضاء السيبراني (الأنظمة الرقمية) لدول الخليج العربي، تحول إلى ساحة تصفية حسابات، وبيئة خصبة للنزاعات المحتدمة بين أمريكا وإيران.

أبرز ما أورده التقرير

تحولت دائرة النزاع، تدريجيًّا، من ساحة المواجهة التقليدية، بمجالاتها البرية والبحرية والجوية، إلى المجال السيبراني المستحدث.

أضحت منشآت النفط والغاز، وفضاءات المؤسسات الحكومية الحساسة ومواقعها، وبيئة الاقتصاد والمال في دول الخليج العربي عرضة للتراشق الرقمي.

تطور الصراع خلال السنوات الأخيرة، باتجاه تهديدات سيبرانية بالغة الخطورة، يمكن أن ينشب عنها أضرار جسيمة في الكيانات المقيمة بالفضاء السيبراني لهذه الدول.

انتهجت الولايات المتحدة سياسة ممارسة الهجمات السيبرانية، ضد منظومات عسكرية إيرانية، كبديل عن الآلة العسكرية، وظهر ذلك بوضوح بعد إسقاط طائرتها الاستطلاعية.

يبقى الحضور السيبراني الأمريكي مكثفًا، مقابل بقية الدول، التي تواجه أنشطة إيران في منطقة الخليج العربي.

بدأت الدول الكبرى، بتوجيه جل اهتمامها نحو ترسيخ أمن نسيجها الشبكاتي، مع تطوير آلتها السيبرانية (الدفاعية والهجومية).

الحروب السيبرانية

وفق التقرير، فإن الحروب السيبرانية مرت بسلسلة متلاحقة من التطورات، منذ حصول الهجمة الشرسة بواسطة البرنامج الخبيث Stuxnet على المشروع النووي الإيراني.

تعمقت التأثيرات الجيوسياسية للفضاء السيبراني، بعد الهجمة التي قامت بها روسيا ضد أهداف حيوية تقيم في الفضاء السيبراني لأوكرانيا، والهجمات التي مارسها جيش إيران السيبراني ضد منشآت شركة أرامكو السعودية.

أضاف التقرير، أنّ هذه المواصفات ساهمت في التصعيد الجيوسياسي-السيبراني في منطقة الخليج العربي، مما سيعمق عدم الاستقرار في المنطقة.

توجه التهديدات والهجمات السيبرانية خارج نطاق حدود الفضاء السيبراني وبلوغ آثارها لمنشآت النفط والغاز، بات يشكل مؤشرًا خطيرًا على وجود تهديدات أمنية غير مسبوقة لدول الخليج العربي.

خلص تقرير مركز الجزيرة للدراسات، إلى أنّ سعي الولايات المتحدة وإيران إلى نقل جزء كبير من مشهد النزاع إلى الفضاء السيبراني الخليجي، يرسم تأثيرات خطيرة وغير معلنة، قد تؤثر تداعياتها على عموم المنطقة العربية.

لمتابعة المادة كاملة:

النزاعات والمواجهات السيبرانية في فضاء منطقة الخليج العربي

