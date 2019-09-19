إثيوبيا ترفض مقترحا مصريا بإدارة سد النهضة

أعلنت إثيوبيا رفضها لمقترح قدمته مصر لتشغيل سد النهضة، وسط خلافات بين البلدين بشأن إدارة وتشغيل السد بسبب خشية مصر من تأثر حصتها من المياه بسبب السد.

التفاصيل

في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وصف سيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة، خطة مصر التي تتضمن حجم المياه التي تريد مرورها عبر السد سنويا بأنها خطة "غير مناسبة".

بيكيلي قال "الاقتراح المقدم من مصر تقرر من جانب واحد… ولم ينظر في اتفاقاتنا السابقة. لا يمكننا الموافقة على ذلك… سنجهز اقتراحنا للرد على هذا الاقتراح".

بيكيلي أضاف أنه "لا يمكن لخبير مصري أن يدير سدنا"، ووصف الخطة المصرية المقترحة بأنها انتهاك لسيادة إثيوبيا.

لم يذكر بيكيلي كمية المياه التي ترغب إثيوبيا في مرورها عبر سد النهضة سنويا، لكن مصر تريد أن يمر عبر السد ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

خلفية

تصريحات الوزير الإثيوبي تأتي بعد يومين من إعلان وزارة الري المصرية تعثر المفاوضات بشأن السد عقب اجتماع ثلاثي لوزراء مصر وإثيوبيا والسودان، اختتم يوم الإثنين بالقاهرة.

سبق ‌‎أن قدمت مصر لإثيوبيا والسودان، مقترحات بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، رفضته إثيوبيا.

اقترحت إثيوبيا بدلا من ذلك اجتماعا لوزراء المياه، لمناقشة وثيقة تضمنت ملء خزان السد في إثيوبيا لتصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية جاهزة للعمل.

وقَّع السيسي مع قادة السودان وإثيوبيا إعلانا للمبادئ اعتبر أنه يمثل اعترافا لأول مرة بأحقية إثيوبيا في بناء سد النهضة