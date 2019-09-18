نحو 10 آلاف حادثة ضد مسلمي أمريكا معظمها في عهد ترمب

وثق مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، أكثر من عشرة آلاف حادثة وقعت ضد المسلمين، منذ عام 2014، وحتى يونيو/ حزيران الماضي.
سياسات ترمب
- وثق التقرير الذي حمل عنوان "ملخص التحيز"، 10 آلاف و15 حادثة ضد المسلمين، معظمها في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
- أوضح المجلس أن أكثر زيادة في الحوادث المعادية للمسلمين، وقعت عام 2017 بواقع 2599 حالة.
- سجل تقرير "كير"، ارتفاعاً في الحوادث المناهضة للمسلمين، بنسبة 94 % في عام 2017، مقارنة بعام 2014.
- رجّح المجلس أن سبب ارتفاع الحوادث عام 2017 ناجم عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
- استدل التقرير بمرسوم حظر السفر الذي فرضه ترمب على مواطني بعض الدول المسلمة، في اليوم العاشر من توليه للرئاسة.
تحيز مكتب التحقيقات الفيدرالي
- لفت "كير" إلى تسجيل 759 حادثة ضد المسلمين في النصف الأول من العام الجاري.
- أظهر التقرير وقوع 506 حوادث ضد المساجد، 148 منها باعتداءات مثل إضرام نيران، وإلحاق أضرار وحرق.
- وفقًا لشكاوى عدة، فإن أكثر مؤسسة رسمية في أمريكا متحيزة ضد المسلمين، تتمثل بمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
- تعليقًا على التقرير، ذكرت المسؤولة في المجلس، زينت أراين، أنهم استندوا إلى أحدث البيانات الموثقة.
- أضافت أراين أن التقرير يثبت مدى انتشار وخطورة الزيادة المزعجة في عدد الحوادث المتحيزة ضد المسلمين.
- دعا المجلس المسلمين وباقي الأقليات في الولايات المتحدة إلى إطلاع الشرطة والجهات المختصة، على أي أحداث تحيز يتعرضون لها.
الأكثر تعرضاً للتمييز
- وفق استطلاع للرأي أجرته صحيفة "ذا هل" الأمريكية في مارس/ آذار عام 2019، فإن المسلمين واليهود هم الأكثر تعرضا للتمييز في الولايات المتحدة الأمريكية.
- نحو 85% من المشاركين في الاستطلاع من المسلمين في أمريكا أكدوا تعرضهم للتمييز.
- ذكر نحو 79% من اليهود المشاركين بالاستطلاع، أنهم تعرضوا للتمييز في الولايات المتحدة.
- الاستطلاع الذي أجري بالتعاون مع شركة الاستطلاعات هاريس إكس، شارك فيه ألف و3 أشخاص.