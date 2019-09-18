نحو 10 آلاف حادثة ضد مسلمي أمريكا معظمها في عهد ترمب

وثق مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، أكثر من عشرة آلاف حادثة وقعت ضد المسلمين، منذ عام 2014، وحتى يونيو/ حزيران الماضي.

سياسات ترمب

وثق التقرير الذي حمل عنوان "ملخص التحيز"، 10 آلاف و15 حادثة ضد المسلمين، معظمها في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

أوضح المجلس أن أكثر زيادة في الحوادث المعادية للمسلمين، وقعت عام 2017 بواقع 2599 حالة.

سجل تقرير "كير"، ارتفاعاً في الحوادث المناهضة للمسلمين، بنسبة 94 % في عام 2017، مقارنة بعام 2014.

رجّح المجلس أن سبب ارتفاع الحوادث عام 2017 ناجم عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

استدل التقرير بمرسوم حظر السفر الذي فرضه ترمب على مواطني بعض الدول المسلمة، في اليوم العاشر من توليه للرئاسة.

تحيز مكتب التحقيقات الفيدرالي

لفت "كير" إلى تسجيل 759 حادثة ضد المسلمين في النصف الأول من العام الجاري.

أظهر التقرير وقوع 506 حوادث ضد المساجد، 148 منها باعتداءات مثل إضرام نيران، وإلحاق أضرار وحرق.

وفقًا لشكاوى عدة، فإن أكثر مؤسسة رسمية في أمريكا متحيزة ضد المسلمين، تتمثل بمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

تعليقًا على التقرير، ذكرت المسؤولة في المجلس، زينت أراين، أنهم استندوا إلى أحدث البيانات الموثقة.

أضافت أراين أن التقرير يثبت مدى انتشار وخطورة الزيادة المزعجة في عدد الحوادث المتحيزة ضد المسلمين.

دعا المجلس المسلمين وباقي الأقليات في الولايات المتحدة إلى إطلاع الشرطة والجهات المختصة، على أي أحداث تحيز يتعرضون لها.

الأكثر تعرضاً للتمييز