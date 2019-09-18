كيف حولت روسيا الغاز إلى سلاح سياسي في مواجهة أوربا؟

ناقش فيلم وثائقي بثته قناة الجزيرة الوثائقية، قضية إمدادات الغاز الروسي إلى أوربا، التي بدت كورقة رابحة لموسكو، في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويحكي فيلم "الغاز.. سلاح القيصر" كيف شهد عصر بوتين، تحول الغاز إلى جزء من السياسة الخارجية سواء بالضغط أو المكافأة.

الغاز سلاح القيصر

تمثل صادرات النفط والغاز أكثر من 50% من مجموع الناتج المحلي لروسيا.

يتركز 35% من ثروة الغاز في أيدي نحو 110 أفراد.

أما في الولايات المتحدة يشترك في ثروة الغاز، ثلاثة ملايين شخص.

استعرض الفيلم دخول القوات الروسية لشبة جزيرة القرم الأوكرانية وإعلان ضمها للأراضي الروسية في أوائل عام 2014.

كان تحركا عسكريا حاسما وخاطفا توّج باستفتاء سريع بعد أسبوعين.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 باتت أوكرانيا مبتورة ومجردة من صناعاتها الثقيلة بعد انتخاب حكومة انفصالية جديدة في دونيتسك.

تبدو هذه الحسابات سياسية وعسكرية ولكن الغاز وقودها، ويظل في صلب سياسات بوتين تجاه الأوربيين.

الخوف الأوربي

تعترف المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بأن الغاز بات جزءاً لا يتجزأ من السياسة الخارجية لروسيا.

لم يعد سراً وفق ميركل، أن موسكو أصبحت تستغل اعتماد الدول الأوربية على غازها لإبقائها ودودة أو خائفة.

تهيمن روسيا عبر الغاز، على دول الاتحاد السوفياتي السابق، وهذا ما يحاربه الرئيس التنفيذي السابق لشركة "غاز بلغاريا" فاسيل فيليبوف.

يقول فيليبوف إنه اكتشف أنه كان يخدم روسيا وليس بلده، وقد نجا من محاولات اغتيال بعد تصريحات دان فيها هذا الوضع.

يظهر الرئيس بوتين في الفيلم، وهو محاط بعدد من الساسة ورجال الأمن والصحفيين.

لكن بوتين لم يكن يتفقد قاعدة عسكرية وإنما يدشن أنبوبا ينقل الغاز إلى أوربا.

سلطة الغاز

من يتحكم في الغاز يتحكّم في السلطة، وفي النموذج الروسي فإن غالبية من يحكمون اليوم هم ورثة أولئك الذين كانوا يتحكمون في خيوط اللعبة.

إلى جانب الغاز يمتلك بوتين مهارات شخصية، تضمن له التأثير على أوربا وزعمائها، وفق العديد من المحللين والباحثين.

ووفقا لمحللين يبقى الكابوس هو أن تنجح روسيا فيما فشل فيه الاتحاد السوفياتي السابق وهو تحييد القارة الأوربية والهيمنة عليها.

لمتابعة المادة كاملة:

سلاح الغاز.. القيصر يفعل ما يريد بأوروبا

