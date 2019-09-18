الأمم المتحدة: أعداد المهاجرين أسرع نموا من زيادة السكان

قالت الأمم المتحدة، إن العالم شهد تزايداً بأعداد المهاجرين، في 2019، بلغ نحو 272 مليون شخص، أي ما يمثّل 3.5% من سكان المعمورة، مقابل 2.8 في المئة، العام 2010.

جاء ذلك ضمن تقرير أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمنظمة الدولية، أمس الثلاثاء.

أبرز ما أورده التقرير

تعداد المهاجرين الدوليين المتزايد، بلغ 272 مليوناً، وهو معدل يفوق سرعة نمو تعداد سكان العالم.

مجموع المهاجرين الدوليين عام 2010، كان 221 مليون مهاجر.

تستند التقديرات الواردة، إلى الإحصاءات الوطنية الرسمية لسجلات السكان الأجانب.

ينطبق وصف السكان الأجانب، على أي شخص يتحرك، أو ينتقل عبر حدود دولية، بغض النظر عن حالة الجنسية، أو الدافع وراء انتقاله.

أين تتركز النسبة الأكبر للمهاجرين؟

وفق تقرير الأمم المتحدة، يتركز نصف المهاجرين عالمياً في عشر دول.

بلغ عدد المهاجرين في أوربا 82 مليون مهاجر، فيما تستضيف أمريكا الشمالية 59 مليوناً آخرين وفق إحصائيات الأمم المتحدة.

الولايات المتحدة الأمريكية، تستضيف العدد الأكبر المقدر بـ 51 مليونا، ما يعادل 19% من الإجمالي في العالم.

تليها ألمانيا والسعودية كثاني وثالث أكبر الدول المستضيفة بـ 13 مليون نسمة لكل منهما.

يشكل الأفراد المولودون في الخارج نسبة 21% من سكان منطقة أوشينا (أستراليا ونيوزيلندا)، ويمثلون 16% من مجموع السكان في أمريكا الشمالية.

أكبر الدول المصدرة للمهاجرين