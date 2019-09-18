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الأمم المتحدة: أعداد المهاجرين أسرع نموا من زيادة السكان

18/9/2019

قالت الأمم المتحدة، إن العالم شهد تزايداً بأعداد المهاجرين، في 2019، بلغ نحو 272 مليون شخص، أي ما يمثّل 3.5% من سكان المعمورة، مقابل 2.8 في المئة، العام 2010.

جاء ذلك ضمن تقرير أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمنظمة الدولية، أمس الثلاثاء.

أبرز ما أورده التقرير
  • تعداد المهاجرين الدوليين المتزايد، بلغ 272 مليوناً، وهو معدل يفوق سرعة نمو تعداد سكان العالم.
  • مجموع المهاجرين الدوليين عام 2010، كان 221 مليون مهاجر.
  • تستند التقديرات الواردة، إلى الإحصاءات الوطنية الرسمية لسجلات السكان الأجانب.
  • ينطبق وصف السكان الأجانب، على أي شخص يتحرك، أو ينتقل عبر حدود دولية، بغض النظر عن حالة الجنسية، أو الدافع وراء انتقاله.
أين تتركز النسبة الأكبر للمهاجرين؟
  • وفق تقرير الأمم المتحدة، يتركز نصف المهاجرين عالمياً في عشر دول.
  • بلغ عدد المهاجرين في أوربا 82 مليون مهاجر، فيما تستضيف أمريكا الشمالية 59 مليوناً آخرين وفق إحصائيات الأمم المتحدة.
  • الولايات المتحدة الأمريكية، تستضيف العدد الأكبر المقدر بـ 51 مليونا، ما يعادل 19% من الإجمالي في العالم.
  • تليها ألمانيا والسعودية كثاني وثالث أكبر الدول المستضيفة بـ 13 مليون نسمة لكل منهما.
  • يشكل الأفراد المولودون في الخارج نسبة 21% من سكان منطقة أوشينا (أستراليا ونيوزيلندا)، ويمثلون 16% من مجموع السكان في أمريكا الشمالية.
أكبر الدول المصدرة للمهاجرين
  • ينحدر ثلث إجمالي المهاجرين من عشرة بلدان فقط، وتمثل الهند البلد الرائد، إذ يعيش حوالي 18 مليون هندي في الخارج.
  • شكل المهاجرون من المكسيك ثاني أكبر "شتات" (12 مليونا)، تليها الصين (11 مليونا)، والاتحاد الروسي (10 ملايين)، وسوريا (8 ملايين).
  • حسب التقييم، يستمر النزوح القسري عبر الحدود الدولية في الارتفاع بين عامي 2010 و2017، حيث قفز عدد اللاجئين وطالبي اللجوء حول العالم بهذه الفترة، بنحو 13 مليونا.
  • وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ليو زينمان، ذكر أن هذه البيانات شديدة الأهمية، لفهم الدور الذي يلعبه المهاجرون وتلعبه الهجرة في تنمية كل من "بلد المنشأ والمقصد". 
  • شدد وكيل الأمين العام على أن "تسهيل هجرة الناس وتنقلهم بشكل منظم وآمن، ومنتظم ومسؤول، سوف يسهم كثيرا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
المصدر : الأمم المتحدة + الجزيرة مباشر
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