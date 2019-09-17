خبير أمريكي: أكبر خطأ يمكن لترمب ارتكابه أن يخوض حربا مع إيران

قال الخبير الأمريكي دوغ باندو، الباحث في معهد كاتو للدراسات، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتعين عليه تبني استراتيجية جادة للتعامل مع طهران وأن يستبعد أي احتمال للحرب معها.

أبرز ما جاء في مقال باندو بمجلة ناشونال إنترست الأمريكية:

قبل 16 عاما، تلاعبت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش بالمعلومات الاستخباراتية لتخويف الشعب الأمريكي لدعم حرب عدوانية على العراق.

تبين لاحقا أن التحذيرات من امتلاك العراق أسلحة دمار شامل كانت كاذبة، لكن الغزو الذي دعمه صقور الإدارة والمحافظون الجدد استمر.

الحرب في العراق تحولت إلى كارثة إنسانية وجيوسياسية ما زالت تعصف بالشرق الأوسط.

قتل في العراق آلاف الأمريكيين، بينما أصيب عشرات الآلاف، في حين بلغ عدد القتلى العراقيين مئات الآلاف واضطر الملايين من العراقيين إلى النزوح.

أسفرت الحرب أيضا عن صراع طائفي، ونشأ تنظيم القاعدة في العراق، الذي تحول لاحقا إلى تنظيم الدولة، الأكثر دموية.

عززت الحرب أيضا من نفوذ إيران في المنطقة.

الرئيس الإيراني حسن روحاني (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب

ترمب على خطا بوش الابن

الآن يبدو أن إدارة ترمب تتبع نفس المسار، فالرئيس الأمريكي يركز اهتمامه بالضغط على إيران، إذ انسحب من الاتفاق النووي مع طهران.

وأعلن ترمب الحرب الاقتصادية على إيران وكل من يتعامل معها.

ترمب يدفع أمريكا نحو الحرب بينما يصر على أنه يريد السلام.

الإدارة الأمريكية تلوم إيران لعدم قبولها عرض إجراء حوار، في حين أن طهران ليس لديها أي سبب للاعتقاد بأن واشنطن جادة في هذا العرض.

لا يتعين على المرء أن يكون إيرانيًا متشددا حتى يرى أنه لا جدوى في التفاوض مع رئيس يبدو أنه مصمم على دفع إيران إلى الاختيار بين الاستسلام أو الحرب، ولا يمكن الاعتماد عليه في الحفاظ على أي اتفاق.

اقترح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخرا إجراء محادثات مع إيران دون شروط مسبقة، لكنه قال إن إيران عليها أولا: تنفيذ مطالب واشنطن بشأن برنامجها النووي قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

مستشار الأمن القومي الأمريكي المقال جون بولتون قال في وقت لاحق إن الرئيس ترمب مستعد للحوار مع إيران؛ ولكن بعد أن تتخلى عن "أنشطتها النووية وغيرها من الأنشطة غير المقبولة".

كل هذا يعني أنه على إيران أن تستسلم أولا قبل الحوار.

ترمب لديه رغبة شديدة في التراجع عن كل سياسة انتهجها سلفه باراك أوباما.

من هنا جاء انسحاب ترمب من الاتفاق النووي مع إيران.

يزعم الرئيس الأمريكي أنه يريد التفاوض مع إيران ولا يسعى إلى تغيير النظام.

لكن سياسته في الواقع تدفع طهران لتوسيع برنامجها النووي.

في كلمة أمام مؤسسة هيريتيج الأمريكية، حدد بومبيو شروطا مجحفة مطالبا إيران بتنفيذها.

مقترحات بومبيو تشبه الإنذار الذي وجهته النمسا والمجر إلى صربيا عام 1914، والذي كان الهدف منه أن ترفضه صربيا وبالتالي يكون هناك مبرر للحرب.

يبدو أن الإدارة الأمريكية افترضت أن العقوبات المشددة الجديدة إما أنها ستجبر النظام على الاستسلام أو أنه سوف ينهار نتيجة لصراع سياسي واجتماعي.

عندما سئل بومبيو هل يعتقد حقا أن العقوبات ستغير سلوك طهران أجاب بقوله: "الشعب يمكنه أن يغير الحكومة".

لكن إيران بدلا من أن تنفجر يبدو أنها تكرر سياستها التي اتبعتها أوائل الألفية عندما خرجت إدارة جورج دبليو بوش من المفاوضات، فقامت طهران بزيادة أجهزة الطرد المركزي في برنامجها النووي ووسعت مخزون اليورانيوم المخصب.

يبدو إعلان طهران الأخير بأنها ستتوقف تدريجيا عن الالتزام بالاتفاق النووي تكرارا لهذه العملية.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

ماذا ينبغي على واشنطن أن تفعل؟