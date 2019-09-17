آثار حريق نوتردام تشكل خطرا على الصحة في باريس

أدى حريق كاتدرائية نوتردام في أبريل/ نيسان الماضي إلى تعرض باريس، بما في ذلك المدارس ومراكز الرعاية والحدائق، لمستويات عالية من مادة الرصاص ما ينذر بخطر على الصحة العامة.

وقال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن السلطات الفرنسية رفضت الكشف بالكامل عن نتائج اختباراتها للتلوث بالرصاص، مما أثار قلق الرأي العام، بينما أصدرت بيانات مطمئنة تهدف إلى التقليل من المخاطر.

التفاصيل:

واجهت السلطات اتهامات بأنها وضعت إعادة إعمار الكاتدرائية، قبل صحة الآلاف من الناس.

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة إعمار نوتردام في غضون خمس سنوات.

ساعد تحقيق شامل أجرته صحيفة نيويورك تايمز في تشكيل صورة أولية عن استجابة فاشلة محتملة للسلطات.

وقعت السلطات الفرنسية في عدة هفوات في تنبيه العامة إلى المخاطر الصحية، حتى عند إدراكهم لطبيعة الخطر.

كانت مستويات غبار الرصاص متناثرة بالقرب من الكاتدرائية أعلى بـ 1300 مرة من المسموح به وفق إرشادات السلامة الفرنسية.

آثار الحريق في كاتدرائية نوتردام في باريس

تأثير الرصاص: