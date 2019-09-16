مصر.. أول تضييق على رواتب القضاة يعطل رواتب سبتمبر

كشف مصدر قضائي لـ"الجزيرة مباشر" أن خلافا نشب بين وزارة المالية وقضاة مصر، بشأن تطبيق ضريبة الدخل الجديدة على رواتب القضاة والمستشارين.

وأضاف المصدر أن هذا الخلاف أدى لتأخر صرف مرتبات القضاة لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا أمس الأحد لبحث الضريبة الجديدة على رواتب القضاة، وأقنع "نادي قضاة مصر" بتأجيل اجتماع طارئ كان مقرراً له الجمعة، كي لا يحدث تصعيد، لحين بحث الأمر مع الجهات الرسمية، حسب المصدر.

التفاصيل

وزير المالية أصدر قرارا في 17 من يونيو/ حزيران الماضي، طالب فيه جميع أجهزة الدولة بالالتزام بتسديد مستحقات الدولة الضريبية على كافة العاملين، بمن فيهم القضاة.

بموجب القرار، وصلت مطالبات لكافة الهيئة القضائية (المحكمة الدستورية-القضاء العادي- مجلس الدولة- النيابة الإدارية- هيئة قضايا الدولة) باقتطاع ضريبة الدخل من المستشارين، بواقع 22.5% من إجمالي ما يتقاضاه كل مستشار شهريًا، وليس من الراتب الأساسي فقط كما هو مطبق الآن.

قال المصدر لـ "الجزيرة مباشر" إن فرض الضريبة الجديدة على رواتبهم الفعلية التي كانت مستثناة (لا الأساسية فقط) أثار غضبا بين القضاة، خصوصا عقب إقرار تعديلات تعيين الرئيس المصري لرؤساء الهيئات القضائية وعقاب من يعترض منهم.

عقب رفض الهيئات القضائية خصم ضرائب الدخل، امتنع المراقبون الماليون في كل جهة وهيئة قضائية، عن التوقيع على كشوف رواتب القضاة ابتداءً من 10 من سبتمبر/ أيلول الجاري، وتم إبلاغ القضاة أن وزارة المالية ستقوم بحساب ضريبة الدخل بأثر رجعي منذ تعديل القانون في يونيو/ حزيران 2018. وبالتالي توقفت الرواتب بسبب هذا الخلاف لحين التوصل لاتفاق مع وزارة المالية.

أكد مصدر قضائي لموقع "مدي مصر" وقوع هذه الأزمة، مضيفا أن "جميع الجهات والهيئات القضائية رفضت تنفيذ مطلب وزير المالية، بدعوى أن "قوانين السلطة القضائية تنص على إعفاء بدل التمثيل وبدل القضاء من الضرائب".

قالت الهيئات القضائية إن من شأن تطبيق قرار المالية على القضاة خصم مبالغ كبيرة من رواتبهم ما بين 3-8 آلاف جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.

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