من الذي استهدف منشآت النفط السعودية؟

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بوقوفها وراء الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية.

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بومبيو قال إنه لا يوجد دليل على أن الهجمات مصدرها اليمن.

بومبيو: إيران تقف وراء نحو 100 هجوم على السعودية، بينما يدعي الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف انخراطهما في الدبلوماسية.

Tehran is behind nearly 100 attacks on Saudi Arabia while Rouhani and Zarif pretend to engage in diplomacy. Amid all the calls for de-escalation, Iran has now launched an unprecedented attack on the world’s energy supply. There is no evidence the attacks came from Yemen. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2019

تصريحات بومبيو تأتي بعد إعلان وزارة الداخلية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، عن تعرض معملين لتكرير النفط في محافظتي بقيق وهجرة خُريص (شرقي السعودية) لهجوم بطائرات مسيرة، أسفرت عن اندلاع حريق في المنشأتين النفطيتين.

الهجوم، الذي يعد الأكبر حتى الآن لمنشآت نفطية سعودية، تسبب في خفض إنتاج المملكة من النفط الخام بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم، أي ما يعادل نصف إنتاج المملكة من النفط تقريبا، بحسب تصريحات وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم

جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع قال في تصريح له على قناة المسيرة التابعة للجماعة إنه تم تنفيذ الهجوم بواسطة عشر طائرات مسيرة (من دون طيار).

سريع: الاستهداف كان مباشرا ودقيقا، وجاء بعد رصد مسبق وعملية استخباراتية دقيقة.

سريع: هناك بنك من الأهداف تتزايد كل يوم، ولن يتوقف الهجوم ما لم توقف الرياض حصارها وعدوانها على اليمن.

عضو المكتب السياسي للجماعة محمد البخيتي قال إن العملية تأتي في سياق الدفاع عن النفس.

البخيتي أضاف إن الجماعة تمنح السعودية فرصة لمراجعة حساباتها.

هجمات سابقة