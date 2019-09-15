كيف يعمل النظام الانتخابي في إسرائيل؟

يبلغ عدد الناخبين في إسرائيل نحو 6,4 ملايين شخص، وستتم دعوتهم، الثلاثاء، لانتخاب نواب الكنيست (البرلمان)، في عملية اقتراع ستحدد من هو رئيس وزراء إسرائيل المقبل.

ولاية النواب في إسرائيل محددة بأربع سنوات، لكن الانتخابات المبكرة تجري بشكل متكرر.

فيما يلي العناوين الكبرى للنظام الانتخابي الإسرائيلي.

الاقتراع النسبي

يعطي نظام التمثيل النسبي فرصا للأحزاب الصغيرة للدخول إلى الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

مع ذلك، يجب على كل حزب أن يحصل على ما لا يقل عن 3,25% من الأصوات لدخول الكنيست والحصول على أربعة مقاعد.

يشجع هذا النظام المجموعات الصغيرة على توحيد صفوفها مع أطراف اخرى.

تتنافس في الانتخابات المقبلة 31 قائمة أو حزب على أصوات الناخبين الإسرائيليين.

يمكن للمواطنين الإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما وأكثر التصويت.

بلغت نسبة المشاركة في انتخابات أبريل/ نيسان 67,9%، وهذه النسبة تعتبر أقل من قرينتها البالغة 72,3% في انتخابات عام 2015.

يقدم كل حزب أو فصيل مشارك في الانتخابات مرشحيه حسب الأسبقية ويقرر ذلك إما في الانتخابات التمهيدية للحزب أو من خلال لجنة داخلية.

يتم حساب عدد المقاعد المخصصة لكل قائمة وفقا للنسبة المئوية للأصوات التي فازوا بها.

على سبيل المثال، إذا فاز أحد الأحزاب بنسبة 10%، أي ما يعادل 12 مقعدا في الكنيست، يصبح أول 12 مرشحا في القائمة نواباً في الكنيست.

يعطي نظام التمثيل النسبي فرصا للأحزاب الصغيرة للدخول إلى الكنيست المؤلف من 120 عضوا (رويترز)

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