تقرير: تفجيرات أرامكو تمثل نوبة قلبية حادة لإنتاج النفط السعودي

هاجمت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، وقالت مصادر إن إنتاج وصادرات النفط تأثرا بالهجوم.

تأثر الإنتاج

تسبب الهجوم الذي استهدف بقيق وخريص قبل الفجر في اشتعال عدد من الحرائق لكن المملكة قالت فيما بعد إنها تمكنت من السيطرة عليها.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الإنتاج النفطي السعودي وصادرات المملكة تعطلت بعد الهجوم.

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن السعودية أوقفت نحو نصف إنتاجها من النفط بعد هجمات الحوثيين على منشآت نفطية.

ذكر أحد المصادر أن الهجمات تؤثر على إنتاج 5 ملايين برميل من النفط يوميا أي قرابة نصف الإنتاج الحالي للمملكة. ولم يخض في تفاصيل.

لم تشر السلطات السعودية إلى ما إذا كان الإنتاج أو التصدير قد تأثر جراء الهجوم، لكن التلفزيون السعودي قال إن الصادرات مستمرة.

قال الحوثيون إن 10 طائرات مسيرة شاركت في تنفيذ الهجوم.

يأتي الهجوم بطائرات مسيرة على أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بينما تستعد شركة أرامكو العملاقة التابعة للدولة لطرح عام أولي لحصة من أسهمها قريبا ربما هذا العام.

كما يأتي في أعقاب هجمات عبر الحدود على مرافق نفطية سعودية وعلى ناقلات نفط في مياه الخليج.

بدا أن هجوم، السبت، هو الأكثر جرأة من الحوثيين على السعودية حتى الآن.

اتهمت السعودية، التي تقود تحالفا تدخل في اليمن عام 2015 ضد الحوثيين، إيران بالمسؤولية عن هجمات سابقة، وهو ما نفته طهران. كما تتهمها المملكة بتسليح الحوثيين وهو ما تنفيه الجماعة وطهران.

لم تعلن السلطات عن سقوط ضحايا في الهجوم. وقال شاهد من "رويترز" في موقع قريب إن 15 سيارة إسعاف على الأقل شوهدت في المنطقة مشيرا إلى وجود أمني مكثف حول بقيق.

قال بوب مكنالي رئيس مجموعة رابيدان للطاقة، وعمل في مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال حرب الخليج في 2003، "تنفيذ هجوم ناجح على بقيق بمثابة نوبة قلبية حادة لسوق النفط والاقتصاد العالمي".

تعهد الحوثيون بتوسيع نطاق هجماتهم على المملكة العربية السعودية، والتي تقود تحالفًا عسكريًا لقتالهم في اليمن.

قالوا على لسان المتحدث باسمهم: "هذه الهجمات هي حق لنا ونحذر السعوديين من أن أهدافنا ستستمر في التوسع".

أرامكو.. جوهرة المملكة

وفقًا للشركة، تقدر احتياطيات مجمع خريص، جنوب غربي البلاد، بأكثر من 20 مليار برميل من النفط.

تستعد شركة أرامكو، التي تُعتبر قوة اقتصادية في البلاد، لتعويم الأسهم كجزء من الجهود الرامية إلى إبعاد الاقتصاد السعودي عن اعتماده على النفط.

قدر السعوديون القيمة الإجمالية لشركة أرامكو السعودية بأكثر من تريليوني دولار، ولكن حتى مع تقدير قيمتها من قبل محللين بـ 1.5 تريليون دولار، فستظل تشكل أكبر طرح عام أولي في العالم.

يمثل الاكتتاب العام حجر الأساس لما يسمى "برنامج الإصلاح الاقتصادي" الذي يتبناه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يعتبره وسيلة لجمع رأس المال لصندوق الثروة السيادية للمملكة.

توظف الشركة أكثر من 65 ألف شخص في جميع أنحاء العالم. وتشمل عملياتها استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وكذلك التكرير والبتروكيماويات والشحن الدولي والتسويق وتوزيع النفط والغاز.

"هذه ليست شركة عادية، إنها شركة تدير بلدًا، وهذا البلد يلعب دورا محوريا في الشرق الأوسط" بحسب الصحفي أسامة بن جافيد من شبكة الجزيرة والذي كان قد أنجز فيلما وثائقيا بعنوان (أرامكو: الشركة والدولة).

"أرامكو السعودية ليست في قلب السياسة فحسب، بل في الاقتصاد والحياة في المملكة العربية السعودية". يضيف بن جافيد.

أرباح أرامكو الهائلة

أصدرت شركة أرامكو في أبريل/ نيسان الماضي أرقام أرباحها لأول مرة، حيث أشارت الأرقام إلى أن أرامكو هي الشركة الأكثر ربحية في العالم.

كشفت الشركة عن أرباح صافية بلغت 111 مليار دولار وعائدات تقارب 356 مليار دولار لعام 2018.

على سبيل المقارنة، حققت شركة أبل أرباحًا صافية بلغت حوالي 60 مليار دولار في آخر عام لها، وكان صافي أرباح شركة رويال داتش الهولندية يبلغ 23 مليار دولار، وشركة إكسون موبيل 21 مليار دولار.

أظهرت مراجعة مستقلة أن المملكة العربية السعودية لديها 268.5 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام حتى نهاية عام 2017.

أنتجت أرامكو حوالي 10 ملايين و300 ألف برميل يوميًا من النفط الخام في عام 2018.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أبريل / نيسان الماضي "أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط على مستوى العالم من حيث الحجم".

صرح الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أمين الناصر، الثلاثاء الماضي، أن الشركة مستعدة للطرح للاكتتاب العام "قريبا جدا".

بناءً على التقييم السعودي لأرامكو بقيمة تريليوني دولار الذي تأمل في تحقيقه، فإن طرح واحد في المائة سيكون بقيمة 20 مليار دولار.

أفادت تقارير أن المملكة قد استأجرت تسعة بنوك كمنسقين عالميين مشتركين لقيادة عملية الاكتتاب العام المزمع عقده في عام 2020.

آثار الهجمات على الاقتصاد