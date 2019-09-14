تحليل: ابن سلمان يسعى لإغلاق قضية خاشقجي قبل الانتخابات الأمريكية

قال الكاتب الأيرلندي باتريك كوكبيرن في مقال بصحيفة الإندبندنت إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخطط لإغلاق قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي قبل الانتخابات الأمريكية العام المقبل.

أبرز ما جاء في مقال كوكبيرن:

جريمة القتل الوحشية للصحفي جمال خاشقجي على يد فريق سعودي قبل ما يقرب من عام مازالت تعاود الظهور بعد نشر أحدث نص واضح للمحادثة بين قاتليه أثناء انتظارهم وصوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي بعد أيام، تعمل السعودية بشكل يائس من أجل التغطية على آثار الجريمة، والإفلات من وضع المنبوذ الذي اكتسبته في نظر الكثيرين في جميع أنحاء العالم بعد الجريمة.

ولي العهد السعودي يحرص على التأكد من أن مقتل خاشقجي لن يمثل مشكلة عندما تشتد سخونة الحملة الرئاسية الأمريكية.

علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الوثيقة بولي العهد السعودي؛ ستجعل ترمب عرضة لهجمات الديمقراطيين خلال الانتخابات.

ذهب ترمب إلى أبعد الحدود لحماية السعودية من انتقادات الحزبين في الكونغرس بشأن مقتل خاشقجي وصفقات السلاح الأمريكية للسعودية والحرب في اليمن.

تبنى ولي العهد استراتيجية تهدف إلى إزالة قضية مقتل خاشقجي من الأجندة السياسية قبل بدء الحملة الرئاسية الأمريكية بشكل جدي، وفقا لتقرير سري نقل عن مصادر رفيعة المستوى في الإمارات العربية المتحدة، ونشر محتواه موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.

جاء في التقرير السري المخصص للتداول بين قادة الإمارات: "لقد كانت خطوة حكيمة من قبل الرياض أن تتحرك سريعا لإغلاق القضية وإدانة المسؤولين قبل بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لولا هذا لتحولت (جريمة) القتل إلى أحد مواضيع النقاش في الانتخابات الرئاسية".

يبدو أن خطة ولي العهد تتمثل في الهروب من توابع جريمة القتل من خلال محاكمة أعضاء فريق القتل السعودي سريعا، وبالتالي الانتهاء من إجراءات المحكمة قبل سخونة حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

يوضح التقرير الإماراتي، الذي أعده "مركز الإمارات للسياسات" والذي يرتبط بالحكومة وأجهزة الاستخبارات الإماراتية، أن الجزء الثاني من الاستراتيجية السعودية هو إغلاق القضية بطريقة مختلفة عن طريق إقناع أفراد عائلة خاشقجي بقبول "الدية" والتخلي عن القصاص.

وفقا لتقارير صحفية أمريكية فقد مُنح أفراد أسرة خاشقجي في السعودية 10 آلاف دولار شهريا، وعقارات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات على سبيل التعويض.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

عقبات أمام الاستراتيجية السعودية: