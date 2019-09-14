تحليل: ابن سلمان يسعى لإغلاق قضية خاشقجي قبل الانتخابات الأمريكية
14/9/2019
قال الكاتب الأيرلندي باتريك كوكبيرن في مقال بصحيفة الإندبندنت إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخطط لإغلاق قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي قبل الانتخابات الأمريكية العام المقبل.
أبرز ما جاء في مقال كوكبيرن:
جريمة القتل الوحشية للصحفي جمال خاشقجي على يد فريق سعودي قبل ما يقرب من عام مازالت تعاود الظهور بعد نشر أحدث نص واضح للمحادثة بين قاتليه أثناء انتظارهم وصوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.
مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي بعد أيام، تعمل السعودية بشكل يائس من أجل التغطية على آثار الجريمة، والإفلات من وضع المنبوذ الذي اكتسبته في نظر الكثيرين في جميع أنحاء العالم بعد الجريمة.
ولي العهد السعودي يحرص على التأكد من أن مقتل خاشقجي لن يمثل مشكلة عندما تشتد سخونة الحملة الرئاسية الأمريكية.
علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الوثيقة بولي العهد السعودي؛ ستجعل ترمب عرضة لهجمات الديمقراطيين خلال الانتخابات.
ذهب ترمب إلى أبعد الحدود لحماية السعودية من انتقادات الحزبين في الكونغرس بشأن مقتل خاشقجي وصفقات السلاح الأمريكية للسعودية والحرب في اليمن.
تبنى ولي العهد استراتيجية تهدف إلى إزالة قضية مقتل خاشقجي من الأجندة السياسية قبل بدء الحملة الرئاسية الأمريكية بشكل جدي، وفقا لتقرير سري نقل عن مصادر رفيعة المستوى في الإمارات العربية المتحدة، ونشر محتواه موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.
جاء في التقرير السري المخصص للتداول بين قادة الإمارات: "لقد كانت خطوة حكيمة من قبل الرياض أن تتحرك سريعا لإغلاق القضية وإدانة المسؤولين قبل بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لولا هذا لتحولت (جريمة) القتل إلى أحد مواضيع النقاش في الانتخابات الرئاسية".
يبدو أن خطة ولي العهد تتمثل في الهروب من توابع جريمة القتل من خلال محاكمة أعضاء فريق القتل السعودي سريعا، وبالتالي الانتهاء من إجراءات المحكمة قبل سخونة حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
يوضح التقرير الإماراتي، الذي أعده "مركز الإمارات للسياسات" والذي يرتبط بالحكومة وأجهزة الاستخبارات الإماراتية، أن الجزء الثاني من الاستراتيجية السعودية هو إغلاق القضية بطريقة مختلفة عن طريق إقناع أفراد عائلة خاشقجي بقبول "الدية" والتخلي عن القصاص.
وفقا لتقارير صحفية أمريكية فقد مُنح أفراد أسرة خاشقجي في السعودية 10 آلاف دولار شهريا، وعقارات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات على سبيل التعويض.
عقبات أمام الاستراتيجية السعودية:
قد تنجح خطة ولي العهد لتجاوز جريمة مقتل خاشقجي، لكنها تواجه عددا من العقبات.
أولى هذه العقبات أن أي محاكمة تُجرى في السعودية لن تتمتع بمصداقية تذكر بسبب سجلها القضائي المعروف بالاعتماد على أدلة تستند إلى اعترافات كاذبة انتُزعت تحت وطأة التعذيب وتهديدات بالإعدام.
قمع المعارضة السعودية تصاعد منذ مقتل خاشقجي، حيث شهدت المملكة تنفيذ أحكام بإعدام ما لا يقل عن 134 شخصا في النصف الأول من هذا العام، من بينهم 37 ناشطا سياسيا قُتلوا بشكل جماعي في 23 أبريل/نيسان وفقا لتقرير صادر عن البارونة هيلينا كينيدي حول مراقبة الإعدام والإعدام غير القانوني في المملكة العربية السعودية.
تقول هيلينا كينيدي إن عمليات إعدام الناشطين السعوديين جاءت بعد "فترات احتجاز طويلة في الحبس الانفرادي، وتعرضهم للتعذيب، وخضوعهم لمحاكمات جائرة".
هناك عقبة أخرى تواجهها السعودية في محاولة إعادة تلميع صورتها، وهي أن قضية خاشقجي قد أثارت موجة من الانتقادات من أصدقائها السابقين.
السيناتور الجمهوري ماركو روبيو على سبيل المثال قال إن ولي العهد السعودي قد أصبح "رجل عصابات بشكل كامل".
القصف السعودي في اليمن أصبح قضية سياسية حية بطريقة لم تحدث من قبل، رغم أن الغارات الجوية السعودية مستمرة منذ عام 2015.
مجموعة من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي وجهوا رسالة إلى ولي العهد السعودي تطالبه بالوفاء بتعهد السعودية بتقديم 750 مليون دولار للأمم المتحدة لتوفير الغذاء والوقود والأدوية في اليمن.