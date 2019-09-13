"نريد أبناءنا".. تواصل اعتصام أمهات تركيات أمام حزب الشعوب الديمقراطي

انضمت أسرتان جديدتان إلى الاعتصام أمام فرع حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي في ولاية ديار بكر، للمطالبة بعودة أبنائهم الملتحقين بصفوف حزب العمال الكردستاني.

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في 3 من سبتمبر/ أيلول الجاري، بدأت عدّة أسر في ولاية "ديار بكر" جنوب شرقي تركيا اعتصامًا أمام مبنى فرع "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض، محملة الحزب مسؤولية اختطاف أبنائها ونقلهم إلى الجبال للقتال في صفوف حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.

تقول صالحة مرت، إنها قدمت من إسطنبول للمشاركة في الاعتصام، مشيرة إلى أن ابنها اختطف قبل 4 سنوات عندما كان عمره 18 عامًا.

أضافت "قالوا لي بداية إنه قتل في اشتباك، وعندما طالبت بجثته قالوا إنها فقدت في المياه، ولدى مواصلتي البحث عنه اعترفوا أنه مصاب ولم يقتل ورفضوا الكشف عن مكانه".

في نفس السياق، انضمت فاطمة بينغول، القادمة برفقة أسرتها من إسطنبول، إلى الاعتصام للمطالبة بابنها الذي اختطف عندما كان يبلغ 14 عامًا.

أوضحت أن ابنها خرج قبل 5 سنوات للبحث عن عمل ولم يعد بعدها إلى المنزل. وقالت "دائمًا أبحث عنه، وسأقوم بما أقدر عليه وسأقدم روحي إن اقتضى الأمر. رغم أنهم في الحزب أكدوا لنا ألا نقلق عليهم ولكن لا نستطيع سماع أي خبر عنه".

بدوره، ذكر الوالد شوكت بينغول، أن حزب الشعوب الديمقراطي غرر بابنه وتم اختطافه وإرساله إلى معسكرات حزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية.

أكد بينغول أنهم لن يتزحزحوا من أمام مبنى الحزب، مضيفًا "كلما ذهبنا إلى مقر للشعوب الديمقراطي يقولون إنه في الجبال ولكن لا نعلم مكانه، كان عمر ابني 14 عامًا، أريد استعادته".

طالب بينغول بمحاسبة المسؤولين عن التغرير بابنه.

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