"كشمير خط التماس" وثائقي يعايش حكايات القابضين على الجمر

عرضت الجزيرة الوثائقية، في 11سبتمبر/أيلول، فيلماً وثائقياً، يرصد حياة العائلات في قرية كيران الهندية، الواقعة على الخط الفاصل بين كشمير الهندية والباكستانية.

حدود تفرق العائلات

الفيلم "كشمير خط التماس" يحكي قصة عائلات قرية كيران التي فرقتها الصراعات السياسية.

يمتد خط أبيض بالعرض، على جسر صغير، على يمينه دولة نووية، يفوق تعداد سكانها المليار "الهند".

على يسار الخط دولة أخرى بالمواصفات نفسها لكنها سكانها أقل عددا، هي "باكستان".

يقف على الجسر جنود تنتمي كل مجموعة منهم إلى أحد جيشين كليهما من أقوى جيوش العالم.

كشمير.. عقدة الصراع

كانت كشمير عقدة الصراع، بين كل من باكستان والهند حتى قبل الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.

في ذلك الوقت أصدر البرلمان البريطاني قانون استقلال الهند، الذي نص على أن تنضم الولايات ذات الغالبية المسلمة إلى باكستان، وتضم الهند الولايات ذات الغالبية الهندوسية إليها.

في كشمير، قرر حاكمها الهندوسي هاري سينغ الانضمام إلى الهند، متجاهلا رغبة الأغلبية المسلمة بالانضمام إلى باكستان ومتجاهلا القواعد البريطانية السابقة في التقسيم.

حروب وثورات

اندلع أول قتال مسلح بين الكشميريين والقوات الهندية عام 1947 أسفر عن احتلال الهند لثلثي الولاية.

بعد تدخل الأمم المتحدة، والتوصل لاتفاقات بوقف إطلاق النار، دارت حروب وثورات عدة، وعاد التوتر مراراً بين الجانبين.

كانت الأمم المتحدة قد اقترحت انضمام أجزاء كشمير ذات الغالبية المسلمة إلى باكستان، وتنضم بقية الأجزاء ذات الغالبية الهندوسية إلى الهند.

لكن ذلك القرار بقي حبراً على ورق، ولم يجد طريقاً للتنفيذ.

بعد سنوات من ميل الميزان العسكري لصالح الهند، شهد العام 1990 بداية التمرد ضد الحكم الهندي، على أيدي مقاتلين كشميريين.

قوبل التمرد بأعمال عنف انتقامية، طالت مدنيين من أهالي كشمير.

بعد سنوات، جرى الإعلان عن اتفاقات عديدة بين البلدين لتسوية كل الملفات العالقة بما فيها قضية كشمير، لكن في يوليو/تموز 1999 عادت الأمور إلى نقطة الصفر.

إلغاء الحكم الذاتي

يشهد الإقليم، في الوقت الحالي، اضطرابات منذ إلغاء الحكومة الهندية التي يقودها حزب بهارتيا جاناتا الهندوسي المتشدد للحكم الذاتي لكشمير، في الخامس من أغسطس/آب من العام الجاري.

تسبب قرار الهند بإطلاق شرارة احتجاجات قام بها السكان، وتأجيج التوتر مع باكستان.

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كشمير.. خط التماس الذي يَشطُر البلد ويمزق أهلها