تعرف على قائمة أفضل 10 جامعات في العالم

التكلفة والموقع وآفاق العمل، هي جميع الاعتبارات الرئيسية التي يضعها الطلاب في الحسبان عند اختيارهم للجامعة، لكن السمعة تلعب دورًا مهمًا أيضًا.

التصنيف العالمي السنوي للجامعات، الصادر عن مؤسسة تايمز للتعليم العالي (THE) حلل بيانات أكثر من 1300 مؤسسة جامعية حول العالم.

ويعتبر هذا التصنيف العالمي هو الأكثر شمولية، فهو يستخدم 13 "مؤشر أداء" للحكم على تميز المؤسسات في التدريس والبحث والدخل والتوقعات الدولية.

ولم يكن هناك تغيير في قائمة أكثر الجامعات تميزا هذا العام، حيث تستمر الجامعات الأوربية وأمريكا الشمالية في الهيمنة على المراتب الأولى.

واحتلت جامعة أكسفورد المركز الأول للسنة الرابعة على التوالي، حيث تراجعت منافستها التقليدية جامعة كامبريدج إلى المركز الثالث خلف معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

وكانت سويسرا هي الدولة الوحيدة خارج المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية التي احتلت مرتبة ضمن المراكز العشرين الأولى، حيث احتل المعهد السويسري الاتحادي للتكنولوجيا في مدينة زيورخ المركز الثالث عشر.

قائمة أفضل 10 جامعات في العالم:

1 – جامعة أكسفورد- المملكة المتحدة.

2- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا- الولايات المتحدة الأمريكية.

3- جامعة كامبريدج- المملكة المتحدة.

4- جامعة ستانفورد- الولايات المتحدة الأمريكية.

5- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا- الولايات المتحدة الأمريكية.

6 – جامعة برينستون- الولايات المتحدة الأمريكية.

7- جامعة هارفرد- الولايات المتحدة الأمريكية.

8- جامعة ييل- الولايات المتحدة الأمريكية.

9 -جامعة شيكاغو- الولايات المتحدة الأمريكية.

10 – جامعة لندن الإمبراطورية – المملكة المتحدة.

أوربا وأمريكا الشمالية في الصدارة

على المستوى الإقليمي، تضم أوربا أكبر عدد من أفضل الجامعات تصنيفًا في قائمة أفضل 200 جامعة، بينما كانت الولايات المتحدة هي الدولة التي تضم معظم المؤسسات في أفضل 200 جامعة، أي ما مجموعه 60 جامعة.

بينما تواصل الجامعات الأوربية في تقديم أداء جيد للغاية وجذب الأكاديميين من جميع أنحاء العالم، قد تكون أمام تحديات بحسب إيلي بوثويل، محررة التصنيف العالمي.

بوثويل قالت إن "الركود الاقتصادي والتوجهات السياسية الانعزالية المتزايدة تهدد على حد سواء مواقف المؤسسات الأوربية في وقت يكون فيه التعاون الدولي والاستثمار أمرين أساسيين".

ضم تحليل الجامعات سبعة دول لأول مرة وهي: بنغلاديش، سلطنة بروناي، كوبا، مالطا، الجبل الأسود، بورتوريكو وفيتنام.

كانت إيران واحدة من أكبر المتسلقين بشكل عام في سلم التصنيف، حيث تفوقت على فرنسا وأستراليا بـ 40 جامعة مدرجة. لكنها خارجة قائمة أفضل 200 جامعة عالميا.

احتلت جامعة تل أبيب إسرائيل المرتبة 189 في حين أن كل الجامعات العربية خارج هذا التصنيف.

جامعة كيب تاون وجامعة ويتواترسراند في جنوب أفريقيا ضمن لائحة أفضل 200 جامعة في القارة. بينما غابت جامعات أمريكا اللاتينية عن قائمة أفضل 200 جامعة.

الصعود الأسيوي