فيديوهات صادمة.. ظهور غريب وتصريحات مثيرة لوائل غنيم

حليق الرأس والحاجبين تمامًا، عاري الصدر، وبشرة تميل إلى السواد، هكذا أطل وائل غنيم، أكثر شباب ثورة يناير المصرية شهرة، عبر صفحته على فيسبوك في سلسلة فيديوهات صادمة لمتابعيه.
وائل غنيم ابننا وحتة من القلب وائل اللي أتكلم يوم ما الدنيا كانت ساكتة، اليوم يمر بمرحلة صعبة عليه وعلينا جميعا… اللي محتاجه وائل طبطبة ع القلب مش قسية وادانة وتجريح.. ارحموا بعض لان مافيش حد هيرحمنا لو وقعنا. #وائل_غنيم_ابننا
— Liliane Daoud ليليان (@liliandaoud) September 10, 2019
لا تنشغلوا بالتفاصيل ..
باختصار، هذا ما جرى لكثير من المصريين (وإن أنكروا)، أو بالأحرى لشبابهم.
هذا ما يفعله الإحباط، واليأس، والمرارة، والارتباك، والإحساس بالعجز. #وائل_غنيم ليس أكثر من تعبير عن اللحظة.
والخاسر الأول هو مستقبل هذا البلد. pic.twitter.com/u6c8EQOH08
— أيمن الصياد Ayman Al-Sayyad (@a_sayyad) September 11, 2019
شفت فيديو وائل غنيم …
شاب كان يُنظر له كأيقونة في ثورة ٢٠١١ يبدو اليوم بحالة نفسية صادمة ومش مفهومة …
السيسي جنن المصريين … حرفياً …
— ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) September 10, 2019
وائل غنيم واضح إنه
بيمر بظروف نفسية صعبة
أتمني آلا نقسوا عليه
فنعمق أزمته ووجعه#وائل_غنيم#محمد_على_فاضحهم
— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 10, 2019
الفيديوهين الي نزلهم وائل غنيم وجعوا قلبي، ومرعبين ليا على المستوى الشخصي، من حال الهزيمة، البوست الي نزله بعدهم يرعب أكتر، وأرجو أن لا يكون له أي تبعات مؤلمة.
وائل غنيم أحد الرموز المهمة لثورة يناير شاء من شاء وأبى من أبى.
دا مش وائل زميلنا وصديقنا ورفيقنا الي احنا نعرفه كويس. pic.twitter.com/Xx3a36uAcx
— Abdelrahman.Fares 🤐 #أوقفوا_الاخفاء_القسري (@abdofares) September 10, 2019
دهشة كبيرة أثارها فيديو ل #وائل_غنيم الناشط السياسي المصري(سابقاً) وأحد أبرز شباب ثورة يناير..ملامحه تغيرت تماماً وكلامه بدا للمتابعين غريب! #مصر #السيسي #مرسي #محمد_على_فاضحهم pic.twitter.com/XZtaHG8JIY
— وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) September 10, 2019
فيديو #وائل_غنيم يقدم درساً ليس باليسير .. نحن أمة ملعونة تبتلع أولادها.. #مصر
— عادل مرزوق (@adelmarzooq) September 10, 2019
لافت الصراع النفسي الذي يمر به #وائل_غنيم
— Jalal Chahda جلال شهدا (@ChahdaJalal) September 10, 2019
فيديوهات #محمد_علي_فضحهم كسرت جدار الصوت في #مصر. لسه كنت باقول امبارح ليه الناس مبتتكلمش زي ما هو اتكلم. النهاردة شفت مقال لحمدين صباحي عن معتقلي الأمل. وتغريدات ناس كتير منهم ممدوح حمزة. حتى فيديوهات وائل غنيم اللي مش عاجباكم. وتغريدة معصوم مرزوق اللي مش عاجباني.
اتكلموا..
— سي سلامة عبد الحميد (@salamah) September 10, 2019
غالبيتنا وصل مرة أو مرات، للحالة اللي فيها وائل غنيم حاليا @Ghonim
غضب ويأس، واحساس بظلم فادح مع عدم القدرة على تغيير الواقع السيء.
مش احنا بس كمصريين. الوضع دا عايشه غالبية شباب العرب، وشباب كتير حول العالم مطحونين بلا حقوق ولا مستقبل في عالم يتحكم فيه فاسدين وأغبياء. pic.twitter.com/cKffdhTYLd
— سي سلامة عبد الحميد (@salamah) September 10, 2019