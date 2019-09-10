فتح ترفض التعليق على ورقة مصرية لتطبيق اتفاقيات المصالحة الفلسطينية

رفضت قيادات في حركة فتح التعقيب على فحوى الاجتماع الذي دار، أمس الإثنين، بين الفصائل الفلسطينية والوفد الأمني المصري في قطاع غزة.

واكتفت قيادات في الحركة بالقول "لا تعليق" على التصريحات الإعلامية التي تحدثت حول مقاربات جديدة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

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في لقاء عقده الوفد الأمني المصري مع قادة الفصائل الفلسطينية في غزة تطرق الوفد إلى الحديث عن ورقة مقاربات جديدة.

تعكف السلطات المصرية، على تقديم ورقة مقاربات جديدة للفصائل الفلسطينية مع نهاية الشهر الجاري، وذلك لإتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

اختتم الوفد الأمني المصري زيارته لقطاع غزة والتي استمرت ليومين عقد خلالها لقاءات مع قيادات حركة حماس وتجول في معبر رفح وعلى جانبي الحدود بين مصر وقطاع غزة.

تصريحات وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، للجزيرة مباشر