حزب الله وإسرائيل: تسلسل زمني للمواجهات الأخيرة

أثارت المناوشات الأخيرة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل مخاوف من اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل، ذكرت بحرب عام 2006 التي استمرت نحو خمسة أسابيع وخلفت أكثر من 1200 قتيل.

ورغم أن التوترات على طول الحدود المضطربة ظلت هادئة نسبيا خلال السنوات الأخيرة فإن الارتفاع الأخير في الهجمات ألقى الضوء على العلاقات المتوترة بين حزب الله وإسرائيل.

ومنذ الشهر الماضي، وقعت سلسلة من الهجمات على قوات متحالفة مع إيران في سوريا والعراق ولبنان، ما عزز المخاوف من حدوث تصعيد في المنطقة.

واتهمت هذه الجماعات إسرائيل بتنفيذ هذه الهجمات، في ظل المساعي الإسرائيلية في الآونة الأخيرة للحد من توسع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.

فيما يلي تسلسل زمني للأحداث الرئيسية منذ بدء أحدث المواجهات

أغسطس/آب

السبت 24 أغسطس/آب: هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي أهدافا بالقرب من العاصمة السورية دمشق فيما وصفه بأنه محاولة ناجحة لإحباط هجوم إيراني وشيك بطائرات مسيرة على إسرائيل.

الأحد 25 أغسطس/آب: قال المتحدث باسم حزب الله محمد عفيف إن طائرة استطلاع مسيرة صغيرة سقطت على سطح مبنى يوجد به المكتب الإعلامي لحزب الله في حي معوض في الضاحية الجنوبية لبيروت.

عفيف أوضح أن طائرة مسيرة ثانية، يبدو أنها أرسلت من قبل إسرائيل للبحث عن الطائرة الأولى بعد أقل من 45 دقيقة، انفجرت في الهواء وتحطمت في مكان قريب.

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال إن سقوط الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين في الضاحية الجنوبية يشكل اعتداء على سيادة لبنان ومحاولة لإذكاء التوترات الإقليمية.

الإثنين 26 أغسطس/آب: قال زعيم حزب الله حسن نصر الله إن الطائرتين الإسرائيليتين اللتين سقطتا في الضاحية كانتا في مهمة "انتحارية".

نصر الله قال إن حزب الله لن يسمح بمثل هذا العدوان، وإن "الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل لبنان وتبقى هي في أمان انتهى".

في اعتراف نادر بقتل أعضاء الحزب في سوريا في غارات جوية إسرائيلية، أكد نصر الله أن عضوين من حزب الله قتلا في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على منطقة عقربا السورية.

الرئيس اللبناني ميشال عون قال إن الهجوم الإسرائيلي بالطائرتين المسيرتين كان بمثابة "إعلان حرب".

في هجوم منفصل، هاجمت طائرات إسرائيلية مسيرة قاعدة فلسطينية في شرق لبنان بالقرب من الحدود مع سوريا، بحسب وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية.

الهجمات استهدفت قاعدة تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/القيادة العامة، وهي متحالفة مع حزب الله، ومدعومة من سوريا.

الأربعاء 28أغسطس/آب: قال الجيش اللبناني إنه أطلق النار على اثنتين من ثلاث طائرات إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان بعد أن انتهكت المجال الجوي اللبناني.

في وقت لاحق من نفس اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته المسيرة "أكملت مهمتها ولم يجر الإبلاغ عن أي أضرار [عسكرية إسرائيلية]".

الخميس 29 أغسطس/آب: كشفت إسرائيل ما وصفته بأنه برنامج إيراني لتجميع الصواريخ دقيقة التوجيه داخل لبنان، وقالت إن هذه معلومات استخباراتية إسرائيلية رفعت عنها السرية.

السبت 31 أغسطس/آب: أعلنت إسرائيل أنها أمرت بنشر قوات إضافية في "القيادة الشمالية" على طول الحدود مع لبنان.

أكد زعيم حزب الله حسن نصر الله أن إسرائيل ستواجه عواقب هجومها بطائرات مسيرة على لبنان.

حسن نصر الله قال: "يجب أن يدفع الإسرائيلي ثمن اعتدائه. وكل التهديد والتهويل لن يمنع حصول رد من المقاومة".

نصر الله وصف الادعاء الإسرائيلي بأن حزب الله يعمل مع إيران لبناء برنامج لإنتاج الصواريخ، بالكذب وقال إن هذه الادعاءات ليست سوى "شماعة" لتبرير العدوان الإسرائيلي على لبنان.

نصر الله أضاف: "لدينا من الصواريخ الدقيقة ما يكفينا وليس لدينا مصانع صواريخ دقيقة. إذا أصبح في يوم الأيام لدينا مصانع صواريخ دقيقة سأقول ذلك بكل فخر واعتزاز".

شهر سبتمبر/أيلول: