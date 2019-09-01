لمواجهة خطرها المتصاعد.. البنتاغون يستعد لمحاربة الأخبار الكاذبة

يبدو أن الأخبار المزيفة ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، حيث أطلقت وزارة الدفاع (البنتاغون) مشروعا لصد "هجمات التضليل الإلكترونية" واسعة النطاق.

التفاصيل:

قالت وكالة مشروعات بحوث الدفاع المتقدمة"، التابعة للبنتاغون، إنها تسعى لإنتاج برنامج يمكنه الكشف عن القصص الإخبارية المزيفة والتي يمكن أن تختبئ بين أكثر من 500 ألف قصة خبرية وصورة وفيديو ومقطع صوتي.

إذا نجح هذا البرنامج فإنه قد يتوسع بعد أربع سنوات من التجارب لاكتشاف الأخبار المزيفة سريعة الانتشار ومنعها من استقطاب المجتمع.

يعمل المسؤولون الأمريكيون على خطط لمنع قراصنة الإنترنت الأجانب من إغراق وسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات مزيفة ومضللة قبل انتخابات 2020.

تأمل وكالة الأبحاث العسكرية، عن طريق زيادة عمليات التحقق من خوارزمية الأرقام، في أن تتمكن من اكتشاف الأخبار المزيفة المدفوعة بنوايا خبيثة قبل أن تنتشر على نطاق واسع.

ستشمل عملية اختبار الخوارزمية إمكانية فحص وتقييم 250 ألف قصة إخبارية و250 ألف منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

يتكون البرنامج من ثلاث مراحل على مدار 48 شهرا، تغطي مبدئيًا الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يبدأ تحليل الدعاية التقنية المضللة.

شعار وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون

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