خبراء: ترمب ربما كشف أسرارا حساسة بنشره صورة لموقع صواريخ إيراني

قال خبراء إن نشر الرئيس دونالد ترمب لصورة أحد مواقع إطلاق الصواريخ الإيرانية ربما يمثل كشفا لمعلومات سرية حول قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية لدى الولايات المتحدة.

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نفى ترمب في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، الجمعة الماضية، وقوف الولايات المتحدة وراء فشل إطلاق صاروخ إيراني.

أرفق ترمب مع التغريدة ما يبدو أنها صورة مراقبة من قمر صناعي أمريكي أو طائرة من دون طيار للموقع الإيراني.

رغم أن الرئيس الأمريكي يمتلك القدرة على رفع السرية عن مواد حساسة إذا أراد فإن خبراء الأمن يخشون من أن نشر المادة يمكن أن يعطي الخصوم معلومات قيمة حول قدرات جمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية.

ليس من الواضح تماما من أين جاءت الصورة التي نشرها ترمب.

قال خبراء أمنيون للإذاعة الأمريكية العامة إنه بالنظر إلى زاوية الصورة والوقت الذي التقطت فيه، فإنه من الممكن أن تكون قد التقطت بواسطة قمر تجسس أمريكي من طراز "يو إس إيه-224".

يعتقد خبراء آخرون أن الصورة التقطت من طائرة عسكرية بدون طيار.

في كلتا الحالتين يجري الاحتفاظ بهذه الصور سرية.

عندما سألت شبكة "سي إن إن" وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" ومدير الاستخبارات الوطنية ووزارة الخارجية عن الصورة أحالوا جميعا الأسئلة إلى البيت الأبيض.

رفض مجلس الأمن القومي التعليق على الصورة وقال مسؤول بوزارة الدفاع لشبكة "سي إن بي سي" إن الصورة كانت ضمن تقرير الرئيس الاستخباراتي يوم الجمعة.

في تصريحات للصحفيين رفض ترمب تأكيد ما إذا كان قد قام بنشر الصورة من تقريره الأمني أم لا، ودافع عن حقه في نشر الصورة.

ترمب قال: "كانت لدينا صورة، ونشرتها، ولدي الحق المطلق في القيام بهذا".

عندما سئل ترمب بوضوح عن مصدر الصورة، قال: "عليك أن تعرف هذا الأمر بنفسك".

بينما قال ترمب إنه يريد أن يوضح أن الولايات المتحدة ليس لها دور في فشل إطلاق الصاروخ الإيراني فإنه أظهر أيضا عن قصد أو عن غير قصد أنواع المعلومات الاستخباراتية التي تستطيع الولايات المتحدة جمعها.

الصورة التي نشرها ترمب كانت عالية الجودة، وكشفت عن تفاصيل كثيرة، بما في ذلك عبارة مكتوبة باللغة الفارسية على لوحة تقول: "منتج وطني، قوة وطنية".

يتخوف خبراء من أن تتمكن إيران وقوى أخرى، عبر دراسة الصورة، من إخفاء أنشطتها بعد ذلك عن الرصد الأمريكي، وخصوصا الأنشطة النووية.

أنكيت باندا، وهو باحث متخصص في صور الأقمار الاصطناعية وعضو في اتحاد العلماء الأمريكيين، قال للإذاعة الأمريكية العامة إن تغريدة ترمب تكشف عن "بعض القدرات المدهشة للغاية التي لم يكن الجمهور على اطلاع بها قبل ذلك".

الخبير النووي جوشوا بولاك قال لشبكة "سي إن بي سي" إن نشر ترمب لهذه الصورة سيكون له "تداعيات عالمية"، حيث سيعطي خصوم الولايات المتحدة نظرة ثاقبة على القدرات الأمريكية في تكنولوجيا جمع المعلومات الاستخباراتية.

بولاك وصف قرار ترمب بنشر الصورة بأنه عمل "متهور للغاية".

كيف ردت إيران

رفض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد أزاري جهرومي التعليق على تغريدة ترمب، وقال إن الأمر من اختصاص وزارة الدفاع الإيرانية.

في وقت مبكر من، صباح الأحد، نشر أزاري جهرومي صورة له مع ما قال عنه إنه القمر الصناعي الإيراني "ناهد 1″، في إشارة على ما يبدو إلى أن إيران تخطط لإطلاقه في الفضاء.

أزاري جهرومي كتب في التعليق المصاحب للصورة: "أنا وناهد 1 الآن، صباح الخير دونالد ترمب".

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