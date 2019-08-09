مكة المكرمة.. العشوائية سيدة المشهد الحضري

على مدار تاريخها، كانت مكة المكرمة مدينة صغيرة الحجم، يشكل المسجد الحرام مركزها وقلبها النابض، وتلتف المنازل والمساكن حوله، في الجبال والوديان المؤدية إليه.

وحسب وصف أمير الحج عام 1903 إبراهيم رفعت باشا، فقد كانت مكة مدينة "يقطع الماشي طولها في نصف ساعة"، وشوارعها ضيقة متعرجة، إلا شارعا واحدا يقطعها من جنوبها الغربي إلى شمالها الشرقي، ولا يزيد عدد المنازل بها عن 6500 منزل.

من "تاريخية" إلى "عشوائية"

يوضح المختصون في التخطيط الحضري الفارق بين المدينة التاريخية والعشوائية، بأن المدينة التاريخية هي المخططة وفق نسق مناسب لنمط الحياة في حقبة زمنية سابقة. أما المناطق العشوائية في المدن فهي مساكن مبنية بشكل غير قانوني، وعلى نحو غير مخطط له وغير متسق مع القوانين والأطر التنظيمية السائدة.

ظلت مكة مثل غيرها من المدن السعودية، محتفظة معظم القرن العشرين بخصائصها المعمارية التاريخية، مع نشوء عدد محدود من التجمعات السكانية التي احتوت الوافدين الجدد إلى المدينة، والذين سكنوا في أحياء قريبة من المسجد الحرام حالياً، لكنها كانت قبل نصف قرن تشكل أطراف المدينة، مثل "حي الطنضباوي" الذي سكنه خليط من الجاليات الأفريقية، وأحياء العتيبية وشارع الحج والبحيرات التي سكنتها مجموعات نازحة من الريف والبادية.

ومع الطفرة النفطية في المملكة العربية السعودية؛ حدث تحول هائل في مختلف المدن السعودية، إذ ارتفعت نسبة التحضر من 48٪ عام 1970إلى 78٪ عام 1983 وفق دراسة صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.

واجهت مكة هجرات داخلية وخارجية ضخمة خلال فترة محدودة، إذ وفد على المدينة عدد كبير من السكان القادمين من القرى والبلدات الصغيرة، بحثاً عن فرص عيش أفضل، كما وفد على المدينة عدد غير قليل من العمالة الوافدة التي فتحت السلطات السعودية الباب أمامها بلا حسيب ولا رقيب.

ولأن حجم الإقبال على المدينة كان أكبر بكثير من طاقتها الاستيعابية؛ فقد أخذت تتشكل أحزمة من المناطق العشوائية المبنية بجهود ذاتية دون تدخل من البلدية، وزودت -نتيجة ضغط الواقع- بخدمات الكهرباء، أما خدمات المياه والصرف الصحي فقد وصلت إلى بعض العشوائيات دون البعض الآخر.

وجدت الدولة نفسها مضطرة لمسايرة نمو العشوائيات، فشرعت ببناء المدارس والمرافق العامة وتنظيم ما يمكن تنظيمه من تلك العشوائيات، وسمحت السلطات القضائية للمواطنين بالتقدم إلى المحاكم لاستخراج صكوك ملكية للعقارات التي امتلكوها سابقا بموجب وثائق غير ملزمة قانونياً.

المرافق والبيئة

تتوفر المرافق الحكومية، كالمدارس والمراكز الأمنية والتوعوية والصحية، والخدمات كالماء والكهرباء والصرف الصحي، لكن على تفاوت شديد، إذ تعاني بعض العشوائيات من نقص حاد في بعض الخدمات الأساسية، وتخرج بعضها تماما عن سيطرة الأجهزة الرقابية البلدية، كما يتسم كثير من العشوائيات بانتشار النفايات وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر وانعدام الصرف الصحي والطرق المعبّدة.. ما يجعلها مناطق تعيش خارج العصر تقريباً.

ولأن العشوائية هي سيدة الموقف، فإن المنازل لا تخضع في أحيان كثيرة لأنظمة البناء المحددة لارتفاعات المباني، ولذا تتباين أحجام البيوت وأطوالها، ومساحاتها، كما تكثر الأزقة المغلقة والطرق غير النافذة نتيجة غياب المخططات الحضرية المسبقة، ومن الشائع في هذه العشوائيات ضيق الممرات والأزقة وتعرجها وعدم اتساعها لحركة السيارات.

#افضل_تصوير_لك لقطات بعدستي لاحد الاحياء العشوائية بمكة ويظهر خلفها برج الساعه.. pic.twitter.com/8y6WBkp4bL — صـالـح الـعُـمـري (@Alom_14) July 13, 2018

تجاهل

في الوقت الذي كانت فيه العشوائيات تنمو بصورة كبيرة، كانت عمليات توسعة المسجد الحرام وساحاته تأتي على ما تبقى من المباني التاريخية في قلب مكة المكرمة.

ونشأت في المقابل أحياء حديثة في المناطق المنبسطة بأطراف المدينة، مثل أحياء العوالي وبطحاء قريش والنوارية والشرائع، وهي أحياء مخططة على نحو جيد، لكن الكثير منها لا يزال يعاني من بعض المشكلات، مثل عدم توفر خدمات الصرف الصحي وإمدادات المياه الصالحة للشرب، إذ لا يزال يعتمد سكان معظم هذه الأحياء على نقل الماء إلى منازلهم بواسطة الشاحنات، ومن المفارقات أن حي الشوقية، وهو حي حديث، لا توجد فيه مدرسة واحدة.

وعانت مكة من غياب الرؤية التخطيطية الشاملة حتى العام 2007 الذي صدر فيه لأول مرة مخطط شامل يحدد ضوابط التخطيط الحضري للمدينة، وهو ما اعتبره المختصون تأخراً لا مبرر له، ويكلف علاجه الدولة أكلافاً ضخمة قد لا تتسع لها ميزانياتها، خاصة مع تردي الوضع الاقتصادي وتبدل أولويات الإنفاق لتشمل مشروعات أخرى مثل "نيوم" و"القدية" والبحر الأحمر".

لايمكن أن تبني ناطحة سحاب فوق بيت"شعبي"متهالك،هذا ضرب من الجنون !

تحتاج إزالة المبنى بالكامل حتى يمكنك أن تبدأ بداية صحيحة ولذا الأفكار التي تناطح السحاب والرؤية التي تهدف معانقة السماء لايمكن أن يشرف عليها مدير عقليته وإمكاناته وقدراته "بيت شعبي" ! نحتاج إزالة المخلفات#قيادة pic.twitter.com/xq77miu9FY — عبدالعزيز الجهني (@abdulaziz1391) July 30, 2019

علاج متأخر ومتعثر

في العام 2013 أكدت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة أن إجمالي مساحات الأراضي العشوائية في المدينة يصل إلى نحو 60 مليون متر مربع، وبقيمة إجمالية تتجاوز المليار ريال، مشيرة إلى أن ظاهرة انتشار الأراضي العشوائية اتسعت رقعتها لتشمل جميع أنحاء المدينة ولم تعد تقتصر على مناطق بعينها.

وبعد هذه اليقظة المتأخرة شرعت السلطات بتنفيذ مشروعات لتطوير الأحياء العشوائية، اعتمدت على هدم الأحياء القديمة بالكامل وإحلال مشروعات استثمارية سكنية وفندقية وتجارية، بدءاً بمشروع جبل عمر، ومروراً بعدد من المشروعات المتعثرة والمتأخرة في معظمها، مثل مشروع تطوير جبل الشراشف، ومشروع تطوير قوز النكاسة، ومشروع جبل خندمة، ومشروع درب الخليل، ومشروع طريق الملك عبد العزيز.

وقد لجأت أمانة العاصمة المقدسة (بلدية مكة) إلى حل بدا لافتاً للعديد من الزوار، وهو وضع سواتر على الطريق الدائري الثالث، والطريق الدائري الرابع، لتحجب الأحياء العشوائية عن عيون العابرين، وهو بديل غير كاف لتطوير العشوائيات، وحل لا يبدو ناجحا في ظل تضخم العشوائيات واستيلائها على المشهد الحضري في العاصمة المقدسة.

وضعت بلدية مكة سواتر في عدة طرق لتحجب الأحياء العشوائية عن عيون العابرين